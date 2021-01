Wolfsburger sitzt mit 2,85 Promille am Steuer

Wolfsburger Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Sonntag gegen 2.10 Uhr einen Autofahrer auf dem McDonald‘s-Parkplatz an der Dieselstraße (Symbolbild)

Wolfsburger Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Sonntag gegen 2.10 Uhr einen Autofahrer auf dem McDonald‘s-Parkplatz an der Dieselstraße. Da sie in der Atemluft des 50-jährigen Wolfsburgers einen starken Alkoholgeruch wahrnahmen, baten sie den Mann zum Alkoholtest. Ergebnis: 2,85 Promille! Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besitzt der 50-Jährige zudem keinen Führerschein. Dem Wolfsburger wurde schließlich noch eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden Strafanzeigen eingeleitet aufgrund der Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

red