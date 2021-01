Manuel Windmann, Projektleiter bei VW Immobilien, an seinem „neuen“ Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden.

Arbeit im Homeoffice – so läuft es bei Unternehmen in Wolfsburg

Manuel Windmanns Arbeitsalltag bei VW Immobilien ist durch Corona wesentlich mobiler geworden. Der Leiter „Projektentwicklung & Planung von Wohnimmobilien“ bei VWI pendelt zwischen digitalen Online-Terminen, Präsenzterminen auf den Baustellen, konzentrierten Arbeitsphasen und Betreuungszeiten der drei Kinder (2, 5 und 7 Jahre). Genau wie seine Frau arbeitet Manuel Windmann derzeit überwiegend von zu Hause aus. „Das ist schon sehr betreuungsintensiv und herausfordernd“, sagt Windmann mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Bundespräsident Steinmeier appelliert: Arbeiten Sie im Homeoffice!

Wie Windmann arbeiten derzeit zehntausende Wolfsburger überwiegend im Homeoffice. Und es könnten noch viel mehr werden. Angesichts weiterhin hoher Corona-Zahlen werden die Forderungen von Politikern und Virologen in Richtung der Arbeitgeber immer lauter. Homeoffice nutzen, wo immer es geht: Mit diesem Aufruf wandten sich jetzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und DGB-Chef Reiner Hoffmann an die Bevölkerung. „Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun: Arbeiten Sie im Homeoffice! Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen“, betonte Steinmeier.

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, sagte: „Jetzt schützt die Heimarbeit die Gesundheit von uns allen - dazu brauchen wir noch mehr verantwortungsvolle Arbeitgeber." Und SPD- Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte sogar: „Wir sollten das Homeoffice verpflichtend machen dort, wo es geht." Die Firmen selbst seien gut beraten, ihren Beitrag zu leisten, um den Lockdown erfolgreich zu Ende zu bringen. Andernfalls sei es denkbar, Industriebetriebe zu schließen.

60 Prozent können nicht von zu Hause aus arbeiten

Michael Wilkens, stellvertretender Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, appelliert einerseits an die Unternehmen, alle Möglichkeiten zur Kontaktreduzierung, beispielsweise durch großzügige Homeoffice-Regelungen, zu nutzen. Andererseits dürften die Möglichkeiten von Homeoffice-Einsätzen nicht überbewertet werden. Dies gelte auch für die derzeit diskutierte Homeoffice-Pflicht. „Wir schätzen auf der Basis von Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) den Anteil der Beschäftigten, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, auf 60 Prozent“, sagte Wilkens.

Wie viele Mitarbeiter sind derzeit im Homeoffice, welche Erfahrungen wurden in den vergangenen Monaten mit dem mobilen Arbeiten gemacht, welche Vorteile, welche Probleme gibt es? Wir fragten bei vier großen Arbeitgebern nach.

Volkswagen

Beim größten Autohersteller der Welt gilt bereits seit Monaten, dass Beschäftigte, die mobil arbeiten können, von dieser Möglichkeit maximal Gebrauch machen sollen. Dafür warben Unternehmen und Betriebsrat gemeinsam. Diese Regelung hat VW zuletzt im Dezember vergangenen Jahres erneut bis zum 28. Februar verlängert. „An der strengen Umsetzung von mobiler Arbeit werden wir weiter festhalten, bis sich das Infektionsgeschehen normalisiert hat“, sagte eine VW-Sprecherin.

Mobiles Arbeiten sei bereits vor Beginn der Pandemie gelebte Realität bei Volkswagen gewesen. Eine Betriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten biete den VW-Beschäftigten viel Flexibilität. Die Möglichkeit hätten vor Corona bereits im Schnitt etwa 18.000 Beschäftigte genutzt. Grundsätzlich, so die VW-Sprecherin, variierte die Zahl der Mitarbeiter, die seit Beginn der Pandemie mobil arbeiten, von Tag zu Tag, sie lag in den vergangenen Monaten zwischen 30.000 und 35.000 pro Tag. Das seien zwischen 25 und 30 Prozent der gesamten Belegschaft der Volkswagen AG (etwa 108.000 Mitarbeiter). „Da sich diese Zahlen auf die gesamte Belegschaft einschließlich der Beschäftigten im Bereich der Fertigung beziehen, wo mobiles Arbeiten nur begrenzt möglich ist, ist die Anzahl der Mitarbeitenden, die mobiles Arbeiten nutzen, weitaus höher“, erklärte die VW-Sprecherin.

VW-Personalvorstand Kilian setzt auf „gesundes Gleichgewicht“

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian verdeutlicht, dass Corona der Digitalisierung der Arbeitswelt – gerade auch im Angestelltenbereich – zum Durchbruch verholfen habe. „Weit über 70 Prozent der indirekten Beschäftigten, wenn wir allein das Werk Wolfsburg betrachten, arbeiten aufgrund der steigenden Infektionszahlen seitdem im Schnitt von zu Hause – die Büros stehen überwiegend leer“, sagte Kilian und fügte hinzu: „Nun müssen wir dafür sorgen, die Arbeitswelt für unsere Belegschaft nachhaltig zu gestalten. Das bedeutet, dass wir den Digitalisierungsschub nicht bürokratisch ausbremsen dürfen. Gleichzeitig muss es perspektivisch wieder ein gesundes Gleichgewicht geben zwischen Präsenz am Arbeitsplatz und mobiler Arbeit. Für die Unternehmenskultur sowie die Zusammenarbeit ist das wichtig und daher ein Punkt, für den ich mich einsetze.“

Stadt Wolfsburg

Bei der Stadt Wolfsburg befinden sich nach Angaben von Monia Meier aus der Stadtpressestelle zurzeit ungefähr 1000 von rund 2700 Mitarbeitenden zumindest tageweise im Homeoffice. Die Büros dürfen im Regelfall nur noch mit einer Person besetzt werden. Deshalb seien die Mitarbeiter teils am Arbeitsplatz und teils im Homeoffice.

In vielen Bereichen seien die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an „vorderster Front“ im Einsatz. Manche Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungen der Bürgerdienste, der Feuerwehr, des Gesundheitsamtes, des Standesamtes sowie zum Teil des Geschäftsbereichs Jugend könnten gar nicht im Homeoffice erbracht werden. „Auch im Bereich Friedhof, Grün und Tiefbau ist dies nicht möglich. Das gilt auch für das Klinikum und den Aufbau des Impfzentrums“, ergänzte Monia Meier. Wichtig sei es, trotz der Bedingungen eine gute Dienstleistung für die Bürger zu erbringen.

Technische Ausstattung deutlich verbessert

Im Vergleich zum März habe sich die technische Ausstattung für die Mitarbeiter bei der Stadt Wolfsburg deutlich verbessert. So seien Video- und Telefonkonferenzen besser möglich und es habe sich sehr viel mehr Routine insbesondere in der Kommunikation entwickelt. „In Absprache mit den Vorgesetzen kann Arbeitsausstattung mit nach Hause genommen werden. Hierbei wird insbesondere auch auf den Datenschutz geachtet. Für ein gesundes Arbeiten auch zu Hause gibt es Empfehlungen und Tipps“, berichtete Monia Meier. Die Arbeit im Homeoffice habe sich in vielen Bereichen eingespielt, Mitarbeiter entwickelten zum Teil hohe Kreativität, um ihre Arbeit auch im Homeoffice unter Beachtung aller rechtlichen Regularien gut zu erbringen.

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg arbeiten weiterhin viele Mitarbeiter direkt vor Ort. „Wir haben einen Teil unserer Filialen und Kompetenz-Center geöffnet, und auch in anderen Bereichen unserer Sparkasse wollen wir für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin persönlich erreichbar sein“, sagte Sprecherin Alexandra von der Brelje. Je länger die Pandemie anhalte, desto deutlicher bekämen auch die Kunden die unterschiedlichen Auswirkungen zu spüren. „Da müssen wir in der Sparkasse mit voller Einsatzkraft da sein, um zum einen eine flächendeckende Bargeldversorgung und einen reibungslosen Zahlungsverkehr sicherzustellen und auch Liquidität für die heimischen Unternehmer vorzuhalten und zu vermitteln“, so von der Brelje weiter. Zwar könnten Kunden die Sparkassen-Mitarbeiter auf allen Wegen erreichen und es werde in diesen Wochen sehr viel telefoniert. „Aber das persönliche Miteinander ist manchmal unverzichtbar.“

Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet mobil

Aber natürlich gebe es auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Diese nutzten derzeit vor allem Mitarbeitende, die Kinder betreuen müssen oder selbst zu einer gesundheitlichen Risikogruppe gehören. „Das ist mittlerweile in fast allen Bereichen der Sparkasse möglich. Sowohl die technischen Standards als auch alle Datenschutzmaßnahmen geben uns da viele Spielräume“, erläuterte von der Brelje. Insgesamt hätten deutlich über die Hälfte der mehr als 1000 Mitarbeitenden die Möglichkeit dazu. „Die meisten Kolleginnen und Kollegen arbeiten tageweise mobil, sind überwiegend vor Ort.“ Bereits im ersten Lockdown im März hätten sich die Investitionen der Sparkasse in den vergangenen Jahren in die Digitalisierung ausgezahlt - sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden. „Wir hatten technisch sehr gute Voraussetzungen und haben schnell reagieren können. Zum Beispiel haben wir die Palette der Produkte erweitert, die wir heute telefonisch verkaufen können oder Abschlüsse, die ausschließlich digital abgewickelt werden können“, erklärte von der Brelje.

VW Immobilien

Bei Volkswagen Immobilien bestehe bereits seit 2017 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, teilte Pressesprecher Tobias Fruh mit. Vor Corona nutzten das Angebot des Immobiliendienstleisters etwa 65 Prozent der Mitarbeiter. Aktuell befänden sich etwa 85 Prozent der Mitarbeiter regelmäßig im Homeoffice, zum Teil nur einzelne Tage, zum Teil aber auch komplett. „In unserem Hotel Global Inn haben wir weiterhin Kurzarbeit“, ergänzte Fruh.

Büro-Equipment kann mit nach Hause genommen werden

Die aktuelle Regelung der mobilen Arbeit bis zu 100 Prozent gelte bei VW Immobilien auch für das Jahr 2021 uneingeschränkt weiter. Nur da, wo es geschäftlich erforderlich und notwendig sei, kämen die Mitarbeiter ins Büro. Für die Heimarbeit bekämen die Mitarbeiter erforderliche Hardware zur Verfügung gestellt. Equipment wie zum Beispiel Diensthandy, Laptop, Headset oder Bildschirm könne aus dem Büro mitgenommen werden.

VW Immobilien sei in Sachen Digitalisierung bereits gut aufgestellt gewesen und habe sich noch verbessert, sagte Pressesprecher Fruh. Die Besprechungen wurden auf Video- und Telefonkonferenzen umgestellt. „Mittlerweile haben wir auch schon viele Workshops virtuell absolviert. Selbst unsere Betriebsversammlung fand erstmals digital statt - und das mit einer hohen Beteiligung und Interaktivität“, so Fruh weiter. Auch die Geschäftsführung informiere inzwischen in einem ansprechenden digitalen Format und gewährleiste so die notwendige Transparenz bei Unternehmensentscheidungen.

Manuel Windmann, Leiter „Projektentwicklung & Planung“ bei VW Immobilien, arbeitet genau wie seine Frau derzeit überwiegend von zu Hause. Er genieße aber auch mal einen Baustellentag in den Steimker Gärten. „Das lebendige Treiben ist sehr erholsam und lässt einen das alles bestimmende Corona-Thema kurzfristig vergessen“, sagte Windmann. Für die Zeit nach der Pandemie wünsche er sich, „dass wir uns die mobile Arbeit als sinnvolle zusätzliche Möglichkeit der Büroarbeitsgestaltung an zwei bis drei Tagen in der Woche erhalten können“.