Kita-Grundsteinlegung in Hattorf. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Wolfsburg stark in zusätzliche Betreuungsplätze investiert. Die Elternbeiträge sind vergleichsweise niedrig.

So hoch sind Steuern, Gebühren und Eintritte in Wolfsburg

Trotz der schwierigen Haushaltslage der Kommune belastet die Stadt Wolfsburg ihre Bürger weniger als andere Städte in Niedersachsen. Das zeigt ein Vergleich mit den vier kreisfreien Städten Osnabrück, Hildesheim, Salzgitter und Göttingen, die ähnliche Einwohnerzahlen haben wie Wolfsburg, und der Nachbarstadt Braunschweig.

Ob beim Sport, in der Bibliothek oder den Kita-Gebühren: Günstig sind die kommunalen Angebote in Wolfsburg, wenn es andernfalls Familien an den Geldbeutel gehen würde. Zum Beispiel an der Freibadkasse. Im VW-Bad und im Freibad Fallersleben zahlt ein Erwachsener 3,70 Euro Eintritt.

5,50 Euro Freibadeintritt in Osnabrück, 3,70 Euro in Wolfsburg

Günstiger gehen nur die Göttinger schwimmen. Dort kostet der Badbesuch 3,50 Euro. Die Stadtbad Braunschweig GmbH will 2021 in den Bädern am Raffteich und im Bürgerpark 4,80 Euro Eintritt nehmen, nur in Waggum ist das Schwimmen so günstig wie in Wolfsburg. Im Osnabrücker Moskau-Bad werden 5,50 Euro fällig. Dort ist allerdings der Besuch eines Klettergartens für Kinder inklusive.

Im Vergleich zu Braunschweig, Salzgitter, Hildesheim, Göttingen und Osnabrück sind viele staatliche Dienstleistungen und Steuern in Wolfsburg günstig. Foto: Jürgen Runo

Vergleichsweise wenig zahlen die Wolfsburger auch für die Nutzung der Stadtbibliothek. Für 20 Euro können sie das ganze Jahr Medien ausleihen. Weniger kostet der Jahresausweis nur in Braunschweig. Die Osnabrücker zahlen 25 Euro Jahresgebühr, die Stadtbibliothek Hildesheim nimmt 30 Euro.

Kinderbetreuung kostet in Göttingen mehr als doppelt so viel wie in Wolfsburg

Dass die kinderfreundliche Kommune nicht nur ein Werbeslogan ist, zeigt sich bei der Kinderbetreuung. Wolfsburg hat die Elternbeiträge nach Einkommen gestaffelt, für einen Ganztagskrippenplatz mit einem Betreuungsumfang von 8 Stunden werden laut Tabelle maximal 195 Euro fällig. Hier sind die Unterschiede zwischen den Städten besonders groß: Während Osnabrück und Salzgitter mit 235,56 Euro beziehungsweise 267 Euro relativ nah am Wolfsburger Niveau liegen, werden in Hildesheim bis zu 339 Euro fällig, in Göttingen bis zu 508 Euro.

Dass das Ticket für das Stadtmuseum am Schloss mit 3,50 Euro bei überschaubarer Ausstellungfläche eher am oberen Ende der Preisskala liegt, lässt sich angesichts dieser monatlichen Ersparnis vielleicht verschmerzen. Wie bis vor Kurzem auch noch in Wolfsburg ist der Besuch des Museums im Braunschweiger Altstadtrathaus ebenso frei wie der des Städtischen Museums Schloss Salder (Salzgitter) und des im Umbau befindlichen Städtischen Museums Göttingen. Mehr als in Wolfsburg zahlen die Besucher nur in Osnabrück, wo sie sich für 5 Euro allerdings nicht nur im Kulturgeschichtlichen Museum, sondern auch im Felix-Nussbaum-Haus umschauen können.

Bei der Grundsteuer langen andere Kommunen mehr zu

Die Stadt Wolfsburg hat aufgrund der Haushaltsprobleme an zahlreichen Gebühren, Eintrittsgeldern und an der Steuerschraube gedreht. Mit Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für die Bürger wurde die Grundsteuer B erhöht. Dennoch erhebt Wolfsburg im Städtevergleich immer noch relativ moderate Steuern.

So sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B die zweitniedrigsten der sechs verglichenen Kommunen. Der Hebesatz der für land- und forstwirtschaftliche Betriebe anfallenden Grundsteuer A ist in Osnabrück am günstigsten: Er liegt bei 300, der Wolfsburger mit 320 knapp darüber. In Hildesheim und Göttingen fällt die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 540 beziehungsweise 530 deutlich höher aus.

Zweitwohnungssteuer kommt in Wolfsburg neu hinzu

Zum 1. Januar wurde die Grundsteuer B, zu deren Zahlung Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet sind, in Wolfsburg von 450 auf 495 Prozentpunkte erhöht. So wird der Einnahmeausfall durch die Abschaffung der bisher von Grundstückseigentümern zu entrichtenden Straßenausbaubeiträge mehr als kompensiert. Ohne die Erhöhung wäre die Grundsteuer B in Wolfsburg am niedrigsten gewesen, nun ist sie am zweitniedrigsten. Dass andere Kommunen die Bürger finanziell mehr fordern, zeigt einmal mehr das Beispiel Göttingen: 590 Prozent werden in der Universitätsstadt, die nach einer Entschuldung durch das Land jahrelang Überschüsse erwirtschaftete, zurzeit aber wie Wolfsburg mit einem Haushaltsdefizit zu kämpfen hat, angesetzt.

Wegen der Haushaltsprobleme wurde in Wolfsburg kürzlich auch die Zweitwohnungssteuer eingeführt. Zehn Prozent der Nettokaltmiete will die Kommune ansetzen – die Satzung ist vom Rat noch nicht beschlossen. Die zehn Prozent scheinen mit Blick auf diejenigen Vergleichsstädte, die ebenfalls Zweitwohnsitze besteuern, üblich. Das ist allerdings nicht überall der Fall.

Hundesteuer ist in Wolfsburg vergleichsweise niedrig

Moderat schlägt Wolfsburg mit 96 Euro für den Ersthund bei der Hundesteuer zu. Die meisten Vergleichsstädte verlangen um die 120 Euro, mit Ausnahme Salzgitters, das nur vier Euro mehr als Wolfsburg nimmt.

Fast schon eine Rarität ist die Jagdsteuer. In den meisten niedersächsischen Kommunen wurde sie abgeschafft. Auch in Wolfsburg müssen die Jäger nicht zahlen, ebenso wenig wie in den meisten Vergleichsstädten. Einzige Ausnahme: Osnabrück. Hier fordert die Stadt 30 Prozent des Jagdwertes.

Steuerparadies für Unternehmen

Ein vergleichsweise günstiges Dasein führen in Wolfsburg auch die Unternehmen: Immer wieder wird in den Haushaltsberatungen im Rat die Anhebung der Gewerbesteuer ins Spiel gebracht. Ebenso zuverlässig wird dieser Vorschlag mehrheitlich abgeschmettert. Und so hat Wolfsburg unter den sechs verglichenen Städten den mit Abstand niedrigsten Gewerbesteuersatz. Er liegt in Wolfsburg bei 360, in den anderen fünf Kommunen zwischen 430 und 450.

Relativ hoch sind auf der anderen Seite die Wolfsburger Abwassergebühren. Zwischen 2,14 Euro und 2,78 Euro lassen sich die zuständigen Abwasserunternehmen für die Beseitigung eines Kubikmeters Schmutzwasser zahlen. Mit 2,52 Euro liegen die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe hier auf einem der drei oberen Plätze.

Parken ist in Wolfsburg teuer

Auch Dienstleistungen im Rathaus gibt es in anderen Städten zum Teil günstiger. Für Beglaubigungen zum Beispiel setzt die Stadt Göttingen pro Seite 2 Euro an, Hildesheim und Osnabrück 4 Euro, Wolfsburg 5 Euro.

Und ausgerechnet bei einem Wolfsburger Lieblingskind, dem Auto, greift die Kommune inzwischen vergleichsweise beherzt zu. 2 Euro kostet es im Jahr 2021, eine Stunde lang in der Innenstadt am Straßenrand zu parken. Mehr nimmt nur die von der Stadt Osnabrück mit der Parkraumbewirtschaftung betraute Firma: 3 Euro nämlich. Schlusslicht ist Salzgitter mit 70 Cent pro Stunde Parken.