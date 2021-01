Pädophiler Wolfsburger suchte sich bundesweit Opfer

Wolfsburg. Der Mann nahm Kontakt per Chat auf - Mädchen über 14 interessierten ihn schon nicht mehr. Am Mittwoch fiel das Urteil: Zwei Jahr und zehn Monate Haft.

Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein Wolfsburger schmuggelte sich in soziale Internet-Netzwerke ein, in denen Minderjährige sich austauschen. Der 37-Jährige gab sich dort als Mädchen aus und kontaktierte Kinder - vor allem Mädchen, aber auch Jungen - unter 14 Jahren. Sein Ziel: Sie sollten ihm Nacktbilder und Videos von sich schicken. 13 Opfer nennt die Anklage, sein jüngstes war gerade einmal neun Jahre alt.

Der Angeklagte räumte am Mittwochmittag im Prozess vor dem Amtsgericht alle Anklagepunkte ein. Dazu gehört auch der Besitz von härtester Kinderpornografie. Dreimal kam die Polizei bei ihm zwischen März 2018 und Januar 2020 vorbei zur Razzia. Immer wieder wurden ihm seine Handys weggenommen, mit denen er die Kontakte zu seinen Opfern anbahnte. Er wurde wiederholt ermahnt, damit aufzuhören - doch er machte immer wieder weiter.

Angeklagter setzte Kinder unter Druck, Nacktbilder zu schicken

Vor Gericht berichtete er, er habe Freundschaften zum anderen Geschlecht gesucht, sich aber nicht an volljährige oder gar gleichaltrige Frauen herangetraut, sie anzusprechen. Er räumte in einem Fall ein, auch ein Treffen mit einem Kind im Sinn gehabt zu haben. Aufgrund der Entfernung von Wolfsburg sei es dazu aber nicht gekommen. Seine Opfer habe er unter Druck gesetzt, ihm die geforderten Fotos und Videos zu schicken. Er suggerierte in seiner virtuellen Maskerade als Mädchen, sonst würde er sich was antun. In einem Fall, so verriet es der Angeklagte, habe ihm ein Opfer aus Scham über ihre Aufnahmen Selbstmordgedanken offenbart.

Gericht verurteilt ihn zu zwei Jahren und 10 Monaten Haft

Er sitzt nun seit sechs Monaten in Untersuchungshaft und habe Angst vor seinen Mitgefangenen, deshalb verlasse er auch nicht seine Zelle für einen Hofgang.

Das Jugendschöffengericht verurteilte ihn am Mittwochnachmittag zu zu zwei Jahren 10 Monaten Haft und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.