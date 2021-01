Es muss nicht Monopoly sein - Wolfsburger gibt Spieletipps

Wenn es um Spiele geht, ist Kai Hildebrandt Wolfsburgs Experte. Schon vor der Eröffnung seines Ladens „Kai’s Welt der Spiele“ in der Wolfsburger Schillerstraße vor zirka zehn Jahren hat er in der VW-Stadt Spiele verkauft. Die Corona-Krise trifft auch die Spielebranche, erzählt uns Hildebrandt, denn: „Die Hersteller kriegen die Spiele nicht geliefert.“ Die Container stecken in Übersee fest, weil sie nicht voll werden.

Hildebrandt verkauft, was er auf Lager hat und was trotz allem bestellbar ist. In Hinblick auf seinen Bestand im fünfstelligen Bereich sagt er: „In jeder Ecke gibt es hier im Laden etwas zu entdecken.“ Von diesem Aspekt lebt sein Laden – und das ist in der Corona-Pandemie fatal, denn niemand kann sich einfach so die Tabletop-Spiele anschauen oder in den mehr als 2500 Manga-Bänden stöbern.

Überall gibt es etwas zu sehen in dem Wolfsburger Geschäft. Foto: Lars Landmann/regios24

Zwar können Kunden Spiele bei ihm bestellen und abholen, doch dieser Umsatz kommt bei weitem nicht an das Geschäft in nicht-pandemischen Zeiten heran. Er hofft, bis zum Frühjahr durchhalten zu können und dass die Geschäfte bald wieder öffnen dürfen.

Den Wolfsburger Nachrichten hat Kai Hildebrandt Tipps gegeben, welche Spiele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger allein, zu zweit oder mit der Familie spielen können, um sich im Lockdown die Zeit etwas vertreiben zu können.

7 Wonders

7 Wonders Duel können auch zwei Personen spielen. Foto: Lars Landmann/regios24

Als erstes kommt Kai Hildebrandt das Brettspiel 7 Wonders in den Sinn. Drei bis sieben Spielerinnen und Spieler müssen bei dem preisgekrönten Brettspiel eine antike Stadt aufbauen. Ein Spiel dauert zwischen 30 und 40 Minuten und richtet sich an alle ab 10 Jahren.

Ein Ableger des Spiels ist 7 Wonders Duel – es ist auf zwei Spieler ausgelegt.

Azul

Azul erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Lars Landmann/regios24

„Das ist wirklich für jeden“, sagt der Spiele-Experte in Hinblick auf das Spiel mit den bunten Kunstharzkacheln. Das Spiel des Jahres 2018 spielt zur Zeit des portugiesischen Königs Manuel I. Die zwei bis vier Spielerinnen und Spieler ab 8 Jahren müssen die farbigen Kacheln so legen, dass sich geschickte Muster ergeben.

Gloomhaven

Gloomhaven ist etwas für Fantasy-Enthusiasten. Foto: Lars Landmann/regios24

„Das ist ein gutes Fantasy-Spiel für diejenigen, die nicht zu tief einsteigen wollen“, sagt Kai Hildebrandt über Gloomhaven, einem Tabletop-Spiel, das preisgekrönt ist. „Mir wurde von Spielern auch schon zugetragen, dass man es auch gut allein spielen kann“, erzählt er. Spieler ab 12 Jahren begeben sich in dem Rollenspiel auf ein Abenteuer in der fiktiven Stadt Gloomhaven, in der neben Menschen auch Fabelwesen leben. Am Anfang jedes Spiels können Spieler aus mehreren Charakterklassen wählen und jedes Mal eine neue, eigene Figur erschaffen. Ein Spiel dauert zwei bis drei Stunden und hat eine übergeordnete Geschichte, die sich je nach Spielerentscheidung entwickelt.

Escape-Spiele sind laut Hildebrandt im Trend. Dort müssen Spielerinnen und Spieler Rätsel lösen. Foto: Lars Landmann/regios24

Dieses Warhammer-Spiel braucht keine Sammlung. Auch Anfänger können direkt loslegen. Foto: Lars Landmann/regios24

Football? Das geht auch in Fantasy. Foto: Lars Landmann/regios24