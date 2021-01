Wolfsburger Stadträtin: „Nerven bei manchen Eltern liegen blank“

Nehmen Fälle häuslicher Gewalt zu? Wie viele Kinder verpassen beim Heimunterricht den Anschluss? Welche Unterstützung erfahren Eltern in Zeiten des zweiten Corona-Lockdowns? Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration der Stadt Wolfsburg, bezieht im Interview mit unserer Zeitung Stellung zu diesen und weiteren Themen.

Frau Bothe, der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, Johannes Schmidt, befürchtet, dass durch die verschärften Corona-Kontaktregeln die Entwicklung des Selbstbewusstseins und der Sprache der Kinder leidet. Teilen Sie diese Einschätzung?

Die Corona-Situation stellt die Familien in mehrfacher Hinsicht vor Herausforderungen. Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im März haben deutlich gemacht, dass es für die Bildungs- und Sozialentwicklung der Kinder ausgesprochen wichtig ist, dass sie sich auch mit anderen Kindern treffen und zusammen spielen und lernen können. Aber auch für die Jugendlichen ist es schwierig. Sie sind in einer Phase, in der man sich verliebt, Freundschaften schließt, in Gruppen zusammen ist und alles andere als nur zu Hause sein möchte. Ich befürchte, dass das für einen Teil der Jugendlichen erhebliche Folgen hat. Die können wir heute im Einzelnen noch gar nicht abschätzen. Allein das Distanzhalten zum Freund, zur Freundin oder den Großeltern macht etwas aus. Es gibt eine Reihe von Kindern und Jugendlichen, die haben eine große Resilienz und werden diese Phase gut bewältigen und sogar neue Qualitäten daraus ziehen. Es wird aber auch solche geben, für die es eine Herausforderung ist, das Versäumte aufzuholen.

An was denken Sie da?

Nach dem ersten Lockdown haben wir gemerkt, dass Kinder, die sprachlich schon große Fortschritte gemacht hatten, wieder zurückgeworfen worden sind. Das spielt insbesondere für Grundschulkinder, die im Übergang stehen, eine große Rolle. Da ist jede Schule aufgefordert, den Kindern eine längere Lernzeit zu ermöglichen. Zusätzliche Lernförderung halte ich auch für richtig, die Umsetzung ist unter diesen Rahmenbedingungen aber ausgesprochen schwierig. Mit Blick auf die Entwicklung von Kindern in nicht so einfachen Familienverhältnissen ist die Situation auch eine große Herausforderung für den Allgemeinen Sozialen Dienst. Hier wird versucht, noch intensiveren Kontakt zu den Familien zu halten, um passende Unterstützungs- und Beratungsangebote anzubieten.

Gibt es mehr Meldungen von Kindeswohlgefährdung oder häuslicher Gewalt in Wolfsburg seit Beginn der Corona-Pandemie?

Im ersten Lockdown haben wir keine signifikanten Steigerungen gehabt. Bei den Kindeswohlgefährdungen hatten wir insgesamt 23 Meldungen, davon gab es sechs tatsächliche Gefährdungen. In 2019 hatten wir im ersten Halbjahr 66 Meldungen und davon zehn tatsächliche Gefährdungen. Beim Thema häusliche Gewalt hatten wir eine leichte Zunahme von acht Fällen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es insgesamt 30, im ersten Halbjahr 2020 waren es 38 Fälle. Als Stadt ist uns wichtig, dass wir mit allen betreuten Familien intensiv in Kontakt bleiben. Im ersten Lockdown im März haben wir früh angefangen, nicht nur für die Notbetreuung in Schulen und Kitas, sondern überall Kommunikationsrunden aufzubauen. Wir haben mit Jugendhilfeträgern, Polizei, Amtsgericht und Beratungsstellen regelmäßige Videokonferenzen gemacht, um im Gespräch zu bleiben und die Kompetenzen dieses Netzwerks zu nutzen.

Welche Reaktionen haben Sie von den Eltern auf die neuerlichen Schul- und Kita-Schließungen erfahren?

Was man deutlich merkt: Insbesondere bei Eltern, die beide berufstätig und im Homeoffice sind, liegen die Nerven teilweise blank. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Selbst wenn Unternehmen und Institutionen signalisieren, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser schwierigen Situation unterstützen, ist da immer noch ein Kind, das eigene Bedürfnisse hat. Gleichzeitig gibt es eine Videokonferenz oder einen zeitkritischen Auftrag – und es wird vielleicht doch nicht entsprechend Rücksicht genommen. Dann fühlt man sich als Mitarbeiter unter Druck, weil man ja auch seine Leistung abliefern und das Team unterstützen möchte. Auf der anderen Seite möchte man, dass die Kinder eine gute Bildung bekommen und will diese unterstützen. Das ist wirklich schwierig. Gemeinsam mit den Trägern der Kindertagesstätten befinden wir uns wöchentlich in Telefonkonferenzen, um anhand der Rückmeldungen und Landesvorgaben Kriterien zu schärfen und abzustimmen. Das bezog sich in dieser Woche auch auf die neuen Entscheidungen der Landesregierung, die für die Kita-Betreuung in Niedersachsen allerdings keine Veränderungen mit sich gebracht hat.

Wie läuft die Notbetreuung in den Wolfsburger Kindertagesstätten und Schulen und wie viele Eltern nehmen diese aktuell in Anspruch?

An allen Standorten wird Notbetreuung angeboten. Auch wenn stadtweit die höchstmögliche Auslastung von 50 Prozent der Betreuungsplätze noch nicht erreicht ist, möchte ich darauf hinweisen, dass die Auslastungssituation von Kita zu Kita unterschiedlich ist. Alle Leitungen der Kindertagesstätten sind sehr engagiert die Notbetreuung bestmöglich zu organisieren. Dass dies nicht immer möglich ist, ist für einige Eltern verständlicherweise sehr belastend. Ich kann hier nur um Verständnis bitten, dass bestimmte Fallkonstellationen bei der Platzvergabe Vorrang haben. Auch die Schulen bieten eine Notbetreuung an und ermöglichen es allen Schülerinnen und Schülern, die diese benötigen.

Eltern dürfen seit fast einem Jahr die Kitas und Schulen nicht mehr betreten. Es gibt kaum Kontaktmöglichkeiten zwischen Eltern und Erziehern oder Lehrern. Fehlt dieser Austausch?

Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sollen im besten Fall eine Erziehungspartnerschaft eingehen. Das bedeutet natürlich, dass man sich auch austauscht. Wenn das nicht stattfindet, ist das problematisch. Alle Kitas und Schulen haben sehr engagiert und kreativ individuelle Wege und Möglichkeiten entwickelt, um auch über die Distanz mit den Eltern zu kommunizieren. Eine Wolfsburger Kita hat beispielsweise eine App ins Leben gerufen, um die Kommunikation mit den Eltern zu verbessern. Das ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch. Auch die Ganztagsmitarbeitenden stehen teilweise telefonisch mit den Kindern in Kontakt und stellen kreative Beschäftigungsanregungen zu Verfügung.

Mit dem Portal „Wobila“, dem Lernmanagementsystem „It’s learning“ und der Videokonferenzlösung „Big Blue Button“ stehen den Grund- und weiterführenden Schulen verschiedene Instrumente für das Distanzlernen zur Verfügung. Wie läuft das?

Außerhalb des Lockdowns stellen wir für „Big Blue Button“ drei Knotenpunkte zur Verfügung, die haben wir jetzt auf zehn erhöht. Am ersten Tag, dem 11. Januar, waren zwischen 8 und 9 Uhr schon 99 Prozent der Kapazität der zehn Knotenpunkte ausgereizt. An einigen Standorten kam es für eine Stunde zu Ausfällen. Daraufhin haben wir am 12. Januar auf fast 40 Knotenpunkte erhöht. Jetzt läuft es ausgesprochen stabil. Wir haben bei „Big Blue Button“ ungefähr 1700 Teilnehmer pro Tag. Am 11. Januar waren es 2200 Nutzer. Diese Konferenzsoftware wird auch am Wochenende von den Kollegien genutzt. Bei „It’s learning“ haben wir durchschnittlich 70.000 Zugriffe pro Tag. Das ist sehr viel. Am zweiten Tag gab es kurzfristig Probleme. „It’s Learning“ wird aber nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in vielen anderen Städten genutzt.

Das heißt, bei der Digitalisierung sind die Wolfsburger Schulen inzwischen gut aufgestellt?

Die hohen Nutzerzahlen zeigen, dass die digitalen Angebote von den Schulen genutzt und von der Schülerschaft angenommen werden. Die Schulen haben seit März 2020 bei der Digitalisierung große Entwicklungssprünge gemacht. Für Kinder, die nicht am Ganztag teilnehmen, gibt es an manchen Schulen digitale Ganztagsangebote. Wir haben auch an Schulen, die kein Glasfaser haben, die Leistungen hochgefahren, so dass dort W-Lan vorhanden ist. Worauf wir jedoch keinen Einfluss haben, sind die Datenleistungen an den Wohnorten der Schülerinnen und Schüler.

Was können denn Schüler machen, die zwar ein Endgerät haben, zu Hause aber keinen ausreichenden Internetanschluss?

Die können zum Beispiel öffentliche Orte aufsuchen und dort das W-Lan nutzen. Angeboten wird dies in der Stadtbibliothek, den Lernzentren in den Schulzentren oder in vier Jugendzentren: dem ASS in Vorsfelde, im Bürgerzentrum Reislingen, im FBZ Westhagen und im Jugendhaus X-Trem am Laagberg.

Wie unterstützt die Stadt Kinder und Jugendliche, die keinen Computer zur Verfügung haben, beim Homeschooling?

Wir haben zum Beispiel vergangenes Jahr 1140 Tablets zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es noch 900 bis 1000 mobile Geräte in den Schulen, die normalerweise für den Unterricht in den Klassen genutzt werden. Die können geliehen werden. Zudem hat die Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung zusätzliche iPads gespendet.

Wie erreichen die Schulen Kinder aus bildungsfernen Familien?

Zum Beispiel, indem die Schülerinnen und Schüler gebeten werden, ihre Lernpakete vor Ort in der Schule abzuholen und die Unterlagen nicht ausschließlich digital zur Verfügung gestellt bekommen. Hilfreich bei älteren Schülerinnen und Schülern, die uns Sorge bereiten, wäre der Wechselunterricht. Ich denke da an Schüler, die ohnehin eine Erinnerung brauchen, pünktlich in der Schule zu erscheinen, die eine klare Ansprache bezüglich des Nacharbeitens von Aufgaben brauchen. Manche haben ohne Schule keinen täglichen Rhythmus. Aber da lassen sich die Schulen eine Menge einfallen, um den Kontakt zu halten. Dabei spielen auch die Schulsozialarbeiter in den Schulen eine wichtige Rolle, um mit den Kindern und Jugendlichen Kontakt zu halten. Hier sind wir in Wolfsburg gut aufgestellt. Trotzdem ist es so, dass das in der ersten Lockdown-Phase bei der einen oder anderen Familie nicht gelungen ist.

Seit vergangenen Montag gilt an den Grundschulen der Wechselunterricht. Das bedeutet, an manchen Schulen findet ein wochenweiser Wechsel statt, an anderen ein tageweiser. Wieso gibt es diese unterschiedlichen Regelungen und nicht eine einheitliche?

Der Kultusminister hat unterschiedliche Modelle entwickelt und die Schulen können sich für ein Modell entscheiden. Die Rahmenbedingungen an den Schulen in punkto Lehrereinsatz sind im höchsten Maße unterschiedlich. An manchen Schulen gehören zum Beispiel mehr Lehrkräfte einer Risikogruppe an und arbeiten häufiger im Homeoffice als an anderen. Jede Schule hat also andere Voraussetzungen, wie sie den Unterricht organisieren kann. Ich weiß, dass das für Eltern total schwierig ist. Aber für eine ganze Stadt mit rund 40 Schulen nur ein Modell anzubieten, halte ich für ebenso schwierig.

Hat die Stadt – unabhängig vom Land – die Möglichkeit, die Schulen bei den Hygienemaßnahmen zusätzlich zu unterstützen? Ist zum Beispiel die Anschaffung von Luftfilteranlagen oder Trennwänden geplant?

Als Stadt haben wir die Schulen beim Thema Hygiene von Anfang an intensiv unterstützt. So wurden Absperrbänder, Aufkleber, Seifenspender, Einmal-Handtücher oder Hygienemitteln zur Verfügung gestellt. Über die Trennwände habe ich mit den Grund- und weiterführenden Schulen noch einmal diskutiert. In vielen Schulen gibt es ohnehin nur noch Einzeltische. Das Thema Nachhaltigkeit bei den Plastikwänden spielte bei der Diskussion auch eine Rolle. Eine Schule hatte es ausprobiert, aber es hatte sich nicht bewährt. Die Plastikwände müssen ja auch gereinigt werden. Wir werden die Schulen nicht flächendeckend, aber mit einer bestimmten Anzahl an Trennwänden ausstatten, die für besondere Erklärsituationen genutzt werden können. Also zum Beispiel, wenn eine Lehrkraft dichter an einen Schüler herantreten muss und die 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können.

Und die Luftfilteranlagen?

Mit der Forschung und den Gutachten dazu haben wir uns auch intensiv beschäftigt. Da muss man differenzieren. Es gibt Schulen, die mit modernen Lüftungsanlagen ausgestattet sind, bei denen die verbrauchte Luft nach draußen gepustet wird. Das entspricht nichts anderem als einer Luftfilteranlage. Schulen mit Klassenräumen, in denen nicht gelüftet werden kann, haben wir angeboten, ein entsprechendes Gerät anzuschaffen. Die Lüftungsgeräte ersetzen aber nicht das Stoßlüften in einem Raum mit 25 Schülerinnen und Schülern.

Wie erfolgt aktuell die Essensversorgung in den Kitas und Schulen?

Nach dem Rahmenhygieneplan dürfen die Mensen im Moment nicht geöffnet werden und können somit kein warmes Essen anbieten. Aber jeder kann über die Schulverpflegung eine Lunchbox für zu Hause bestellen – für manche Bezieher sogar kostenfrei. Darin enthalten ist Essen für die ganze Woche, dazu gibt es Rezepte, was man mit den Lebensmitteln kochen kann. Im Ganztag wird den Schülern eine Lunchtüte mit Kaltessen zur Verfügung gestellt.

Welche Auswirkungen hat der Lockdown auf das städtische Personal, das in den Einrichtungen tätig ist? Haben die Mitarbeitenden jetzt weniger oder sogar mehr Arbeit?

Was die Erzieherinnen und Erzieher in dieser Phase leisten, ist enorm. Sie arbeiten überwiegend vor Ort und ohne Maske. Und sie haben auch Sorge vor einer Ansteckung und zum Teil gefährdete Personen zu Hause sitzen. Zum einen teilen sie sich die Gruppen auf, damit es etwas luftiger ist innerhalb der Kita. Zum anderen haben sie auch die Aufgabe, mit den Eltern und Kindern Kontakt zu halten, die gerade nicht in der Kita sind.

Dies trifft auch auf die Mitarbeitenden im Ganztag zu. Sie arbeiten derzeit teilweise online mit den Kindern oder stellen Arbeitsmaterialien, wie zum Beispiel „Aktionstüten“, zur Verfügung, um Anregungen zu geben und in Kontakt zu bleiben.“

Welche Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche kann die Stadt zurzeit aufrechterhalten? Das Jugendzentrum Haltestelle in der Markthalle hatte zum Beispiel rund um die Feiertage geöffnet.

Wir haben in Wolfsburg im Frühjahr 2020 extrem dafür gekämpft, dass unsere offenen Kinder- und Jugendreinrichtungen unter bestimmten Hygienevoraussetzungen geöffnet bleiben können und die Jugendarbeit als Ausweichmöglichkeit dient. In vielen anderen deutschen Städten wurden diese Mitarbeitenden im Gesundheitsamt oder in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt und die Jugendarbeit wurde komplett zugemacht. Als wir das Jugendzentrum Haltestelle zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet hatten, haben nicht nur Wolfsburger Jugendliche die digitalen Angebote wahrgenommen, sondern Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Jugendeinrichtungen haben jetzt geöffnet. Es kann aber nur eine begrenzte Anzahl von Jugendlichen gleichzeitig dort sein. In der übrigen Zeit versuchen die Mitarbeitenden, über digitale Angebote mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Es wird viel telefoniert, es gibt Videokonferenzen, es wird zum Beispiel auch digital zusammen gekocht. Die Jugendförderung hat sich super fit gemacht beim Thema digitale Angebote und ist auch sehr gut ausgestattet.

Beim ersten Lockdown wurden noch Spiel- und Bolzplätzen und Skateranlagen geschlossen. Warum hat man sie diesmal offen gelassen?

Wer soll das denn kontrollieren bei 170 Spielplätzen in Wolfsburg? Bei dem Thema hat man aus den Erfahrungen im Frühjahr 2020 gelernt. Es gibt Familien, die haben einen Garten, in dem die Kinder spielen können. Es gibt aber auch viele Familien, die haben nicht einmal einen Balkon. Und wenn die Familien ausschließlich in den Wohnungen sind, wird das Konfliktpotenzial ungleich größer. Es muss eine Möglichkeit geben, auch mal rausgehen zu können. Wir überlegen derzeit, ob wir Familien die Sporthallen stundenweise zur Verfügung stellen können.