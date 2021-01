Massive Kritik an Wildschwein-Jagdpraxis in Fallersleben

Die Tangente und der Weyhäuser Weg sind seit Jahren als Wildunfall-Strecken berüchtigt. Erst im Vorjahr hatten Polizei und Stadt daher weitere Maßnahmen ergriffen, um die Verkehrsunfälle durch Wildwechsel einzudämmen. Jetzt offenbart die geplante Naturschutz-Verordnung für die Düpenwiesen, wie groß das Wildschwein-Problem dort ist. Die Stadt denkt sogar über einen eigenen Jagdbezirk nach.

Das Risiko für Wildunfälle dort liegt im Wortsinn in der Natur der Sache: Die Tangente und der Weyhäuser Weg verlaufen unmittelbar entlang der schon seit Jahrzehnten als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Düpenwiesen. Sie sollen nun mit dem NSG südliche Düpenwiesen zu einem großen Naturschutzgebiet zusammengefasst werden.

Massive Wildschwein-Vermehrung durch zu niedrigen Wasserstand

In den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur neuen Naturschutz-Verordnung kritisieren vor allem die Wolfsburger Umweltverbände BUND und Nabu und der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte, aber auch der Niedersächsische Heimatbund die große Wildschwein-Population.

„Mehrere Faktoren sind heute für die stark sinkenden Brutvogelbestände verantwortlich“, schreibt Naturschutzbeauftragter Michael Kühn, zugleich Vorsitzender des Nabu. „Neben der Tangente, die für viele Tiere den sicheren Tod bedeutet, ist der Wassermangel und der hohe Wildschweinbestand für das Gebiet sehr nachteilig.“ Und: „Der zu niedrige Wasserstand hat es unter anderem ermöglicht, dass sich Wildschweine massiv vermehrt haben.“

Stadt soll Jagd in Düpenwiesen neu organisieren

Der Naturschutzbeauftragte prangert die Jagdpraxis in den Düpenwiesen massiv an: „Die bisherige Ausübung der Jagd hat es nicht geschafft, die Wildschweine wieder aus diesem Gebiet zu vertreiben. Aus der Luft ist der ganze Schaden zu sehen. Das gesamte Gebiet ist durchzogen von Wildschweinwechseln, die jeden Winkel erreichen. Die Jagd ist dringend neu zu organisieren, um die Wildschweine aus dem Bereich zu entfernen. Eine Erhöhung des Wasserspiegels wird hier sehr hilfreich sein.“

Kühns drastischste Forderung: „Die Stadt Wolfsburg muss hier auf eine städtische Eigenjagd setzen, um die Erhaltungsziele zu erreichen!“ Ergänzend schlägt er vor, auch die Schwarzkittel-Jagd in großen Fallen in eingezäunten Bereichen zu erlauben. Und kritisiert: „Die Forderung, den Bereich zum Schutz vor den Schweinen einzuzäunen, wurde leider immer noch nicht realisiert.“ Anderswo habe man damit Brutgelege erfolgreich vor Fressfeinden schützen können.

Stadt bestätigt Wildschwein-Problematik und prüft Eigenjagd

Auch der Nabu drängt auf eine städtische Eigenjagd: „Das Ziel dieser Eigenjagd ist, die wertvollen Brutbereiche möglichst frei von Wildschweinen, Waschbären, Füchsen und Marderhunden zu halten.“ Aber: „Die Jagd muss von März – Mitte November verboten werden, da die Störungen zu groß sind.“ Ebenso will der BUND „Ersatz der Jagdpacht durch Eigenjagd“. Zudem sollen grundsätzliche Maßnahmen „zur Beseitigung beziehungsweise Verdrängung der Wildschweinpopulation“ und weiterer Räuber formuliert werden. Der Heimatbund fordert: „Die bisher zu beobachtende Anfütterung von Wild muss auf jeden Fall vermieden werden.“

Diese Fläche soll das Naturschutzgebiet Düpenwiesen dazubekommen. Foto: Jürgen Runo (Grafik)

Die Stadt bestätigt: „Die angesprochene Wildschwein-Problematik ist richtig dargestellt und bekannt; daher wurden die Pflegemaßnahmen mit den Jagdpächtern so abgestimmt, dass möglichst optimale Bedingungen für den Abschuss geschaffen wurden. … Leider haben diese Maßnahmen nicht zu einem Rückgang des Wildschwein-Prädatoren-Druckes geführt.“ Die untere Jagdbehörde prüfe – unabhängig von der NSG-Ausweisung – die Ausweisung einer städtischen Eigenjagd.

Jagdpächter und Hegering-Leiter berichten von Problemen bei Wildschwein-Jagd

Robert Wieczorek ist einer der drei Jagdpächter. Er verweist darauf, dass es in den Düpenwiesen dieses Jahr schon zwei Drückjagden gab, rund 20 Wildschweine habe man geschossen. „Wir hatten auf das Doppelte gehofft. Aber im hohen Schilf ist das schwierig.“ Neue strengere Jagdbestimmungen lehnt er ab: „Wenn wir noch weniger jagen dürfen, gibt es dort noch mehr Wildschweine.“ Auch von einer städtischen Eigenjagd hält er naturgemäß gar nichts, „dann wären wir Jagdpächter raus“. Er betont, dass das sofort auch gar nicht möglich sei: „Solange es dort Flächen in Privatbesitz gibt, kann die Stadt keine Eigenjagd einrichten.“

Der Fallersleber Hegering-Leiter Kai Lindner konstatiert: „Das Wildschwein-Problem in den Düpenwiesen besteht unverändert. Die Jagdpächter machen da schon Strecke. Aber dort ist es nass, man kommt nicht überall hin.“ Lindner berichtet, dass es bei einer Begehung mit der Stadt den Vorschlag von Jägern und Polizei gegeben habe, am südlichen Weyhäuser Weg die Büsche am alten Zuckerfabrik-Umschlagplatz zu lichten, damit die Wildschweine besser zu sehen sind. „Aber das hat die Stadt abgelehnt – wegen des Naturschutzes.“