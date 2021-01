Wolfsburger Rathaus führt reduzierten Dienstbetrieb fort

Die Stadtverwaltung hat den aktuellen Bund-Länder-Beschluss zum Anlass genommen, die Regelungen in den Bereichen Homeoffice und Maskenpflicht weiter zu schärfen. In der Bund-Länder-Konferenz vom 19. Januar wurde beschlossen, dass Unternehmen ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus weitgehend ermöglichen müssen. Obgleich die dazu angekündigte Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und die entsprechende Anpassungen in der Verordnung des Landes Niedersachsen noch ausstehen, hat die Stadtverwaltung bereits in den vergangenen Wochen zahlreiche der im Bund-Länder-Beschluss formulierten Voraussetzungen geschaffen und diese nun bekräftigt. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Corona in Wolfsburg: Das gilt im Rathaus

So bleibt das Rathaus weiterhin lediglich im Rahmen eines reduzierten Dienstbetriebes geöffnet: Dienstleistungen für Bürger*innen, die selbstverständlich mit Termin angeboten werden, bleiben damit aufrechterhalten. Für Besucher*innen der Rathäuser gilt jedoch ab sofort die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und somit dieselbe Regelung, die im Bund-Länder-Beschluss für die Nutzung des ÖPNV und für Geschäfte festgehalten wurde. Medizinische Masken werden an den geöffneten Eingängen für Besucher*innen mit Termin, die noch nicht in Besitz einer solchen Maske sind, bereitgehalten. Auch für die Mitarbeitenden gilt ab sofort die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, die durch die Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, heißt es in der Mitteilung.

Wolfsburg setzt auf das Homeoffice, sofern es möglich ist

„Weiterhin muss es unser oberstes Ziel sein, unsere Kontakte soweit wie möglich zu minimieren. Daher sind all unsere Mitarbeitenden, die zur Diensterbringung vor Ort nicht zwingend benötigt werden, nach wie vor angehalten, ins Homeoffice zu gehen“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Ein großer Teil unserer Mitarbeitenden arbeitet jedoch an „vorderster Front“ und in der täglichen, direkten Dienstleistung für Bürger*innen – auch das müssen wir weiter ermöglichen. Ich bin dankbar, dass hierzu eine große Bereitschaft in der Mitarbeiter*innenschaft vorhanden ist. Daher wollen wir diesen Mitarbeitenden ohne Frage auch künftig die bestmöglichen Voraussetzungen für ein sicheres Arbeiten bieten.“

Bisher befanden sich bereits mehr als ein Drittel der Mitarbeitenden zumindest tageweise im Homeoffice und konnten ihre Dienstleistungen für die Bürger*innen auch von zuhause erbringen. Manche der städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Leistungen der Bürgerdienste, der Berufsfeuerwehr, des Gesundheitsamtes, des Standesamtes sowie zum Teil des Geschäftsbereichs Jugend können jedoch nicht im Homeoffice bearbeitet werden. Auch im Bereich Friedhof, Grün und Tiefbau ist dies oft nicht möglich. Dasselbe gilt selbstredend für das Klinikum und das Impfzentrum.