In der Fallersleber Altstadt brannte ein Fachwerkhaus. Das war vor auch wegen der Brandgefahr der Nachbargebäude gefährlich.

Fallersleben Ein Fachwerkhaus in Fallerleben brannte in der Nacht zu Freitag. Der Schaden ist immens, mehrere Menschen benötigen medizinische Versorgung.

Fachwerkhaus in Fallersleber Altstadt in Flammen

In der Fallersleber Altstadt ist am späten Freitagabend ein Brand in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach bisherigem Stand wurden einzelne Anwohner vorsorglich vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Der Schaden wird einen sechsstelligen Bereich erreichen.

Den Ermittlungen zufolge entdeckte eine Wolfsburgerin Rauchschwaden in dem Fachwerkhaus in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Straße Am Neuen Tor und alarmierte um 22.51 Uhr die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei. Erste Einsatzkräfte evakuierten sofort die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser.

Feuerwehrleute waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt und konzentrierten sich frühzeitig darauf, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Fachwerkhäuser zu verhindern. Die Polizei beschlagnahmt den Brandort, um die Ermittlungen zur Ursache aufzunehmen.