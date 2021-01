Hattorfer Altkleider-Container brannten

Unbekannte haben am Sonntagabend in Hattorf einen Altkleidercontainer in Brand gesteckt, teilt die Polizei mit. Der Container steht zusammen mit einem weiteren Behälter an dem Wirtschaftsweg in unmittelbarer Nähe einer Gärtnerei an der Straße Plantage.

Container brennt in Hattorf - Feuerwehr löscht Brand

Ein Zeuge habe am Sonntagabend gegen 18.23 Uhr den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand binnen weniger Minuten, schreibt die Polizei. Der Container wurde durch das Feuer komplett zerstört. "Der Schaden dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen", heißt es in der Polizeimitteilung.

Polizei bittet Gassi-Gänger, Sportler und Spaziergänger um Hinweise

Da von dem angrenzenden Parkplatz aus der Wirtschaftsweg häufig von Hundebesitzern, Spaziergängern und Sportlern benutzt wird, hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die die Polizei in Fallersleben an, auch über die Rufnummer 05361/4646-0.

red