Wolfsburg. Bis 7. Februar ordnet die Stadt Quarantäne für zwei Hehlinger Gruppen an. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Familien.

Corona-Fall an Wolfsburger Grundschule

An der Grundschule Hellwinkel am Standort Hehlingen hat sich ein Corona-Verdachtsfall bestätigt, teilt die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mit.

Corona an der Grundschule Hellwinkel - diese Gruppen sind am Standort Hehlingen betroffen

Aufgrund dessen müssen sich die Kinder der Gruppe B und Kinder der Notgruppe A (vom 25. Januar in der fünften Stunde) bis einschließlich 7. Februar in häusliche Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Familien, teilt die Stadt mit. Bei allen betroffenen Kindern wird ein Kontrollabstrich gemacht.

red