Sammelanträge für Weiterbildung von Beschäftigten möglich

Wolfsburg. Bislang, so die Agentur für Arbeit, konnten nur Förderungen für jeden Beschäftigten einzeln beantragt werden. Zusätzlich gibt es weitere Anpassungen.

Seit Januar können Arbeitgeber die Förderung der beruflichen Weiterbildung für mehrere Beschäftigte mit einem Antrag beantragen, statt wie vorher für jeden Beschäftigten einzeln. Die Förderleistungen werden als eine Gesamtleistung bewilligt, schreibt die Agentur für Arbeit Helmstedt.

Mit dem „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ wurde das Qualifizierungschancengesetz, in dem die Weiterbildung Beschäftigter geregelt ist, weiterentwickelt. Der Gesetzgeber hat darin auch die Fördermöglichkeiten für Arbeitnehmer, deren berufliche Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden können, die in sonstiger Weise vom Strukturwandel bedroht sind oder die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben, nochmals verbessert.

Telefonische Beratung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters

Zusätzlich zu den bisherigen Fördermöglichkeiten können die Zuschüsse zu den Lehrgangskosten und zum Arbeitsentgelt um bis zu 15 Prozent erhöht werden. Diese zusätzliche Förderleistung wurde auf alle Betriebe unabhängig von der Betriebsgröße ausgeweitet. Damit sollen Arbeitgeber und ihre Beschäftigten bei der Bewältigung schwieriger struktureller Anpassungsprozesse gestärkt werden.

Das Angebot zur Weiterbildung trägt dazu bei, Fachkräfte an den eigenen Betrieb zu binden oder neue Fachkräfte für künftige Herausforderungen zu qualifizieren. Für Betriebe, die bei der Planung und Umsetzung betrieblicher Weiterbildung Unterstützung wünschen, bietet der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter umfassende Beratung und Unterstützung unter (0800) 4555520 an.

red