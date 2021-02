Masken und Abstand: Weniger Infektionskrankheiten in Wolfsburg

Das Jahr 2020 war bestimmt von Abstand, Masken und Händewaschen. Das verhinderte nicht nur die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, sondern machte auch anderen Krankheitserregern das Leben schwer. Die IKK classic hat aktuelle Infektionsstatistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) ausgewertet. Das Ergebnis für Wolfsburg: Wesentlich weniger Menschen mussten im vergangenen Jahr mit den Folgen von Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten kämpfen, wie die IKK classic mitteilt.

Rückgang von Infektionen mit Rotaviren: 2019 waren davon in Wolfsburg 77 Personen betroffen, 2020 waren es nur vier – 94,8 Prozent weniger.

Am stärksten war demnach der Rückgang von Infektionen mit Rotaviren. 2019 waren davon in der Stadt 77 Personen betroffen, 2020 waren es nur vier – 94,8 Prozent weniger. Die Fallzahl von Erkrankungen mit dem Norovirus ist im vergangen Jahr um 73,4 Prozent gesunken (2020: 17 Fälle, 2019: 64 Fälle). Bei der Salmonellose wurde entgegen dem Trend ein Anstieg verzeichnet, der allerdings marginal ist: 5 Prozent. 2019 hatten sich 22 Personen mit Salmonellen angesteckt, 2020 waren es 23. Mit Campylobacter mussten im letzten Jahr insgesamt 53 Betroffene in Wolfsburg kämpfen, 34,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2019 waren es 81 Personen, die von ihrem Arzt eine entsprechende Diagnose erhielten.

2019 insgesamt 308 Grippefälle gemeldet, 2020 waren es 139 – 169 Fälle weniger

In Wolfsburg wurden 2019 insgesamt 308 Grippefälle gemeldet, 2020 waren es 139 – 169 Fälle weniger. Von diesen 139 Fällen wurden zudem 127 Infektionen vor dem 22. März 2020 diagnostiziert. „Das war der Tag, an dem Deutschland das erste Mal in den Lockdown ging“, erinnert der IKK-classic-

Regionalgeschäftsführer. Im gesamten Zeitraum danach wurden in der Stadt also nur noch zwölf weitere Fälle im Jahr 2020 gezählt. Bisher hat das RKI die Fallzahlen bis Ende Januar 2021 veröffentlicht. Demnach wurden in ganz Niedersachsen insgesamt fünf Infektionen mit dem Influenzavirus gemeldet, keine davon in Wolfsburg. Zum Vergleich: Im Januar 2020 zählte Niedersachsen bereits insgesamt 1014 Grippe-Erkrankte. „Fast alle Erkrankungen, die durch die genannten Krankheitserreger verursacht werden, sind 2020 in Wolfsburg deutlich seltener als im Jahr zuvor aufgetreten“, berichtet Uwe Kuhlmann, Regionalgeschäftsführer bei der IKK classic.

„Über die Gründe für den starken Rückgang an Fallmeldungen von gastrointestinalen Infektionen können wir nur spekulieren“, sagt der IKK-classic-Regionalgeschäftsführer. „Mit Sicherheit haben aber die erhöhten Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie einen Anteil daran.“ Als weiteren Grund gibt die IKK classic an, dass möglicherweise weniger Menschen aus Angst vor Ansteckung mit dem

Coronavirus ihren Arzt aufgesucht hätten, obwohl sie Beschwerden hatten.

