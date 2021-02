Frauentag in Wolfsburg – „Frauen stärken für die Zukunft“

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg in Kooperation mit dem 8.-März-Bündnis ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Aufgrund der bestehenden Corona-Regelungen könnten nun zwar nicht alle Angebote wie erhofft gemeinsam vor Ort stattfinden, doch da die Kooperationspartner das Programm kurzerhand überarbeitet hätten, werde der Internationale Frauentag nicht ausfallen, sondern vorrangig digital stattfinden, wie die Stadt mitteilt.

Es gibt Videoporträts, eine Lesung, einen Vortrag und einen Live-Podcast

Ein Gottesdienst mit dem Titel „Aufrecht gehen!“ des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen macht am Sonntag, 7. März, den Auftakt. Der Gottesdienst findet ab 15 Uhr unter Berücksichtigung der Corona-Regelungen in der Kreuzkirche statt. Für die Teilnahme vor Ort ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Wer möchte, kann den Gottesdienst aber auch einfach online per Livestream miterleben.

Videoporträts von Frauen aus Wolfsburg zeigt das Gleichstellungsreferat ab Montag, 8. März, online eine Woche lang täglich. Die Interviews stellen ganz verschiedene Persönlichkeiten vor. Dadurch sollen insbesondere junge Frauen ermutigt, motiviert und für die Zukunft gestärkt werden. „Mit diesen Interviews wollen wir Impulse setzen, Diskussionen anstoßen und vor allem verdeutlichen, dass Frauen auf vielfältige Weise einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, erklärt Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg.

Die Lesung „Sprache und Sein“ mit Kübra Gümüsay wird ebenfalls digital stattfinden – in Kooperation mit dem Hallenbad – Kultur am Schachtweg. Die Autorin setzt sich für Gleichberechtigung ein. In ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik mitbestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden und sich nur als solche äußern dürfen. Die Online-Lesung wird am Donnerstag,

11. März, ab 18 Uhr zu sehen sein.

„Being likeable“ lautet der Titel des Live-Podcasts zum Internationalen Frauentag, der am Montag, 15. März, von 18 bis 20 Uhr von der städtischen Jugendförderung gesendet wird. Die Macher wollen über Mädchen und Frauen in Medien quatschen – egal, ob in Social Media, in Filmen und Serien oder auch beim Gaming. Via Twitch können sich Interessierte zuschalten und ihre Fragen stellen, ihre Meinung teilen oder einfach nur zuhören. Mit dabei sind drei junge in der

Jugendförderung tätige Sozialarbeiter*innen und die Gleichstellungsbeauftragte Antje Biniek.

Der Online-Vortrag „Frauenbild(er) im Rechtsextremismus“ findet am Mittwoch, 17. März, in Kooperation mit dem Stadtjugendring Wolfsburg statt. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

Zwei ursprünglich für März geplante Angebote werden verschoben und sollen später als Präsenzveranstaltungen stattfinden:

Der „FemSlam“ im Biergarten des Hallenbads am 10. Juni ab 20 Uhr soll eine besondere Version des

Poetry-Slams sein. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Frauen-Frühstück „Hommage an Marlene Dietrich“ mit musikalischer Lesung, organisiert vom Frauenzentrum „Frauen-Zimmer“, soll voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung sowie die Links zu den digitalen Angeboten: wolfsburg.de/gleichstellung.

red