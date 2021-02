Zu einem Autoaufbruch mit anschließendem Diebstahl kam es am Samstag in Wolfsburg.

Wolfsburg. Der Unbekannte brach den Wagen zunächst auf. Eine Zeugin entdeckte die Tasche wenig später auf einem Feldweg an der L290. Doch das Bargeld fehlte.

Dieb stiehlt Handtasche aus PKW am Wolfsburger Nordfriedhof

Die Polizei sucht Zeugen eines PKW-Aufbruchs, der sich am Samstag zwischen 13.45 und

14.35 Uhr auf dem Parkplatz am Nordfriedhof in der Werderstraße ereignet hat. Die Geschädigte, eine 36-jährige Wolfsburgerin, hatte ihren PKW, einen VW Sharan, auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass er laut Polizei von einem unbekannten Täter auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet worden war und ihre Damenhandtasche mit Geldbörse, etwas Bargeld und diverse Ausweisen entwendet wurde.

Eine Absuche der Umgebung nach dem Diebesgut verlief ohne Erfolg. Wenig später meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie eine Handtasche mit diversem Inhalt auf einem Feldweg unmittelbar an der Landesstraße 290 zwischen Hehlingen und Almke aufgefunden habe. Ein Abgleich der Daten ergab, dass es sich um die Tasche des Diebstahls am Nordfriedhof handelte. Die Gegenstände wurden der 36-Jährigen von der Finderin noch am Abend wieder ausgehändigt. Bis auf das Bargeld waren alle Gegenstände noch vorhanden. Hinweise: (05361) 4646215.

red