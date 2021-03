Volksbank: Einbrecher erbeuten keine Wertgegenstände

Aus dieser Volksbankfiliale in der Porschestraße wurde ein Tresor gestohlen.

Wolfsburg. Die Täter hätten geringen Sachschaden angerichtet. Geld oder Wertgegenstände hätten sie bei ihrem Einbruch in die Volksbank nicht erbeutet.

Keinerlei Wertgegenstände hätten die Täter erbeutet, die in der Nacht zu Montag in die Volksbank BraWo in der Porschestraße eingebrochen waren. Das teilte die Volksbank jetzt mit.

„Die Täter versuchten, mit Gewalt an Bargeldbestände der Bank zu gelangen, konnten dabei allerdings keinerlei Wertgegenstände erbeuten. Es entstand lediglich geringer Sachschaden“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Sicherheitsmaßnahmen haben gegriffen“

„Wir sind sehr froh, dass unsere umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen gegriffen haben. Es wurde lediglich ein Stahlschrank entwendet, der zur Aufbewahrung von Unterlagen und Gegenständen für den täglichen Bankbetrieb genutzt wurde. Bargeld oder Wertgegenstände wurden dort nicht gelagert“, betont Daniel Dormeyer, Pressesprecher der Volksbank BraWo, und ergänzt: „Die Täter konnten sich nur Zugang zu einem Nebenraum verschaffen. Die Geldautomaten und Kundenschließfächer waren vor den Tätern geschützt und damit nicht betroffen.“

Nach der Beweisaufnahme wurde der Betrieb wieder aufgenommen

Nach der Beweisaufnahme durch die Polizei am Montagmorgen habe die Volksbank ihre Geldautomaten und die Geschäftsstelle ohne Einschränkungen wieder in Betrieb nehmen können.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05361) 46460.

red