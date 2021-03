„Cyberattacke“ – Wolfsburger PUG bricht Online-Umfrage ab

Noch bis zum heutigen Abend wollte die PUG in einer Online-Abstimmung erfragen, ob auf dem Innenhof des Fallersleber Schlosses ein Fahrstuhl gebaut werden soll. Doch am Sonntagmorgen brach die Partei das Vorhaben ab. Bis dato hatten sich laut Mitteilung etwa 150 Bürger beteiligt, etwa zwei Drittel waren gegen einen Aufzug, ein Drittel dafür.

Grund für den Schritt war eine „manipulative Cyberattacke“. Jeder Bürger sollte, so die Mitteilung weiter, nur einmal an der Umfrage teilnehmen, dies sollte anhand der IP-Adresse versucht werden sicherzustellen. Doch es wurde festgestellt, dass Hunderte von Ja-Stimmen von demselben Netzwerk aus abgegeben worden waren. Daraufhin nahm die Partei außerplanmäßig das Bürgervotum vom Netz. „Schade, wollten wir doch mit dieser Form mehr Bürgerbeteiligung, mehr direkte Demokratie fördern. Wir werden das Tool sicherer machen und es zukünftig hoffentlich gegen solche Attacken schützen. Es wird sicherlich noch viele weitere Themen geben, in der die Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden kann“, erklärt der PUG-Oberbürgermeisterkandidat Andreas Klaffehn.

red