Wolfsburgs Schüler kehren in ihre „echte“ Schule zurück

Die Abiturienten Dustin-Leon Schneider (links) und Noah Meyer halten Abstand in der Mensa. Für den 13. Jahrgang der Neuen Schule stand am Montag übrigens ein Mottotag auf dem Stundenplan.

Sie sind wieder da! Am Montag kehrten die Fünft- bis Siebtklässler plus die Abschlussjahrgänge an ihre Schulen zurück. Zumindest im Wechselmodell. Wenigstens für ein paar Tage. Denn in zwei Wochen beginnen in Niedersachsen die Osterferien.

„Komisch“, antwortet Dr. Thomas Lohmann auf die Frage, wie der erste Morgen in Präsenz war. Der Schulleiter des Wolfsburger Albert-Schweitzer-Gymnasiums machte sich ein Bild und besuchte die fünfte, die sechste und siebte Klasse zum Start kurz in ihrem jeweiligen Klassenzimmer. „Die meisten freuen sich“, berichtet Lohmann. Für den ersten Tag nach der dreimonatigen Zwangspause hat das Wolfsburger Gymnasium den Stundenplan geändert: In den ersten beiden Stunden haben die jungen Schüler bei ihren Klassenlehrern einen „Ankommblock“, wie es Lohmann nennt. „Wie ist es den Kindern ergangenen seit Mitte Dezember? Was haben sie erlebt?“, zählt der Schulleiter auf. Um diese Fragen soll es in den ersten beiden Stunden gehen. Denn nach solch langer Zeit müssten sich die Heranwachsenden erst einmal wieder vom reinen Homeschooling an „echte“ Schule gewöhnen: frühes Aufstehen, Gang zur Schule, Unterricht. Rund 120 Gymnasiasten sind das in Westhagen.

Sein Kollegium habe sich in den vergangenen Monaten sehr umsichtig um die Mädchen und Jungen gekümmert. „Die Lehrer haben kreative Unterrichtsformen angeboten“, freut sich Lohmann. Und auch die Kinder und Eltern hätten so tapfer durchgehalten.

Im tageweisen Wechsel kommen die Jahrgänge fünf bis sieben plus zwölf nun jedenfalls erst einmal wieder zur Schule. Heute startet die grüne Gruppe, morgen ist die weiße Gruppe dran. Das Wechselmodell würde den Schülern die meiste Struktur geben.

Das Hoffen auf Kontinuität ist in Wolfsburg so groß. Die lange Pause beziehungsweise das Distanzlernen werde noch lange eine Rolle spielen, glaubt Lohmann. „Es wird sich erst zeigen, was diese Pandemie, was das monatelange Lernen zu Hause mit den Kindern gemacht hat.“ Der bange Blick geht indes Richtung Infektionsgeschehen: Die Zahlen steigen vielerorts bereits wieder.

Ortswechsel. An der Neuen Schule in Wolfsburg werden alle Stufen von 1 bis 13 unterrichtet – und so kehrten zum Wochenbeginn lediglich weitere Jahrgänge zu den Grundschülern und den Abschlussjahrgängen der IGS ins Szenario B zurück. „Es ist ein weiterer Schritt“, sagt Schulleiter Dr. Klaus-Peter Nieschulz. An vielen Türen hängen gleich mehrere Schilder: Der Hinweis auf die Maskenpflicht darf nicht fehlen, ebenso wie die Bitte, im Rechtsverkehr zu bleiben. Kathrin Druwe ist Klassenlehrerin in einer siebten Klasse. Auch hier stand der erste Tag ganz im Zeichen des Ankommens, des neuen Miteinanders. Die Schüler interviewten sich etwa gegenseitig: So sollten sie bewusst davon berichten, was sie Positives aus dem Distanzlernen mitnehmen.

Die Mensa der Neuen Schule war die ganze Zeit geöffnet. Auch hier gibt es ein ausgefeiltes Konzept, sodass sich die Kinder und Jugendlichen nicht zu nahe kommen. Ein Stuhl bleibt jeweils frei.

Auch Stadträtin Iris Bothe fällt ein Stein vom Herzen: „Es ist positiv zu wissen, dass nun wieder mehr Schülerinnen und Schüler regelmäßig in die Schule gehen können. Denn die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Homeschooling einen Unterricht in Präsenz für viele Kinder und Jugendliche auf keinen Fall ersetzen kann.“