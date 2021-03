Wolfsburg. Zudem fuhr der 34-Jährige auch noch auf dem Gehweg und in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Polizei fertigte einige Anzeigen an.

E-Scooter-Fahrer mit 1,87 Promille in Wolfsburg unterwegs

Weil ein 34 Jahre alter E-Rollerfahrer am Mittwoch auf dem Gehweg und in falscher Fahrtrichtung unterwegs war, hat die Polizei ihn bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Die Beamten bemerkten den Wolfsburger laut Mitteilung gegen 21.50 Uhr, als er den Sachsenring in Richtung Mecklenburger Straße auf dem linken Gehweg befuhr. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte der 34-Jährige lediglich einen Personalausweis vorweisen. Die erforderliche Betriebserlaubnis hatte er nicht dabei, und einen Führerschein für sein Fahrzeug besaß er auch nicht.

Zu allem Überfluss stellten die Ordnungshüter auch noch starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Rollerfahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille. Somit wurde dem 34-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Ferner erwartet den Wolfsburger auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

red