Telefonbetrüger haben am Donnerstag versucht, Wolfsburger um ihr Erspartes zu bringen. (Symbolfoto)

Telefonbetrüger täuschen in Wolfsburg Unfälle vor

Telefonbetrüger haben am Donnerstag versucht, Wolfsburger um ihr Erspartes zu bringen – unter dem Vorwand vermeintlicher Unfälle. Wie die Polizei mitteilt, hätten sich vier Fälle ereignet. Die Seniorinnen und Senioren hätten demnach Anrufe erhalten, in denen sich ein angeblicher Enkel beziehungsweise eine Tochter gemeldet und angegeben habe, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben und dringend Geld benötige. In allen Fällen hätten sich die Betroffenen vorbildlich verhalten, seien auf die Gespräche nicht eingegangen und hätten das Telefonat sofort beendet.

red