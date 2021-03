Mehrjahresprogramm für Grundsanierungen von Wolfsburgs Straßen

Um für die nächsten 20 Jahre Prioritäten und ein Programm festzulegen, hat die Stadt Dringlichkeiten für das Straßen- und Wegenetz in Wolfsburg ausgemacht. (Symbolfoto)

Mit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung hat der Rat der Stadt die Finanzierung von Straßengrundsanierungen auf eine neue Finanzierungsgrundlage gestellt. Hierzu wurde die Grundsteuer B erhöht. Dadurch stehen ab 2021 jährlich etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie die Stadt mitteilt. Damit habe die Stadt als Träger der Straßenbaulast die Möglichkeit, kontinuierlich ein übertragbares Budget für Grundsanierungen von Straßen bereitzustellen.

Dringlichkeiten für das Straßen- und Wegenetz in Wolfsburg wurden festgelegt

Laufende Straßenpflegevorhaben wie Deckensanierungen oder die Beseitigung von Winterschäden fallen nach Angaben der Stadt nicht unter die Grundsanierungen. Um für die nächsten 20 Jahre Prioritäten und ein Programm festzulegen, hat die Stadt Dringlichkeiten für das Straßen- und Wegenetz in Wolfsburg ausgemacht.

Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf soll 2021 saniert werden

2021 soll demnach die Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf saniert werden. Ebenfalls für 2021 ist es vorgesehen, mit den Straßen Alexanderberg, Försterberg und weiteren in Neuhaus mit der Planung zu beginnen, damit diese dann 2022/2023 umgesetzt werden können. Gleichzeitig will die Stadt mit einer Umfeldbetrachtung für mehr Aufenthaltsqualität im Bereich Mörse (Balkenweg, Am Hubertusstieg, Sperberweg und weitere) beginnen.

red