Frauen streiten sich an einer Bushaltestelle in Vorsfelde

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch, 17. März, in der Zeit zwischen 12.15 und 12.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde, wie die Polizei mitteilt. Beteiligt waren zwei Frauen.

Anzeige wegen Körperverletzung erstattet

Eine der Frauen erstattete eine Woche später bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung und gab an, dass es mehrere Personen gegeben habe, die diese Auseinandersetzung gegenüber dem Drömling-Center beobachtet hätten. Die Polizei hofft darauf, dass sich Zeugen an diese Auseinandersetzung erinnern können und bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

red