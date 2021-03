Aus bisher unbekannter Ursache ist Mittwochnacht ein Gastank in der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben in Brand geraten (Symbolbild).

Gastank in Fallersleben gerät in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache ist Mittwochnacht ein Gastank in der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein daneben befindliches Geschäftshaus über, dessen Dachüberstand stark beschädigt wurde. Das berichtet die Polizei am Mittwochmorgen. Aufgrund hoher Explosionsgefahr wurde der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt. Das Feuer konnte gelöscht werden; weitere Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauern am Morgen noch an. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Zeugen entdecken Feuer und rufen die Feuerwehr

Zeugen bemerkten gegen 3 Uhr einen Feuerschein im Bereich eines Geschäftshauses und riefen die Feuerwehr. „Beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte eine hohe Stichflamme und stellten fest, dass ein an das Gebäude grenzender Gastank mit einem Fassungsvolumen von zirka 10 Kubikmetern in Flammen stand“, heißt es im Polizeibericht. Die Flammen hatten bereits auf einen Zaun sowie den Dachüberstand des Gebäudes übergegriffen.

Brandort weiträumig abgesperrt

Wegen der Explosionsgefahr sperrte die Polizei den Brandort bis etwa 4.50 Uhr weiträumig ab. Der nähere Bereich rund um das betroffenen Gebäude blieb aber auch am Morgen noch Sperrzone – weil die Feuerwehr den Gastank weiterhin kühlen muss und eine „Spezialfirma für weitere Maßnahmen angefordert wurde“, so die Polizei.

red