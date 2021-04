Diebe stehlen in Wolfsburg sieben Katalysatoren

Unbekannte haben am Donnerstag und Freitag im Wolfsburger Stadtgebiet mehrere Katalysatoren gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bekannt wurden nach Angaben der Polizei bisher sieben Fälle – betroffen waren drei VW Polo, drei VW Lupo und ein Mercedes.

Die Fahrzeugbesitzer hörten beim Losfahren ungewohnt laute Geräusche

Die VW Lupo standen auf Parkplätzen vor den Wohnhäusern in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Straße Mühlenpfad. Die Eigentümer bemerkten die Diebstähle der Katalysatoren erst, nachdem sie losfuhren und durch ungewohnt laute Geräusche aufmerksam wurden. Die Besitzer stellten daraufhin fest, dass der Katalysator fehlte. Ebenso erging es den Autobesitzern der in der Händelstraße, Tucholskystraße, Saarstraße und im Haydnring geparkten VW Polo und des Mercedes. Da einige Fahrzeuge mehrere Tage nicht benutzt worden waren, machten die Besitzer unterschiedliche Angaben zum Tatzeitraum. Nach den Ermittlungen der Polizei sind die Diebstähle in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, begangen worden. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red