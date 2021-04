Wieder brennt ein Müllcontainer in Wolfsburg – im Schachtweg

Am Montagabend gegen 20.40 Uhr kam es im Schachtweg zum Brand eines Müllcontainers. Es entstand Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Paar aus Wolfsburg bemerkte am Montagabend eine kleine bisher unbekannte Personengruppe, die von den Müllcontainern am Hallenbad in Richtung Goethepark lief. Als das Paar ebenfalls in Höhe der Müllcontainer war, sah es, dass der Container in Flammen stand.

Zeuge verhindert ein Übergreifen des Brandes auf weitere Müllcontainer

Geistesgegenwärtig zog der Zeuge den Container zwischen zwei anderen Müllcontainern hervor, sodass ein Übergreifen des Brandes verhindert werden konnte. Trotz schneller Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr wurde der Altpapiercontainer bei dem Brand vollständig zerstört. Inwieweit dieser Brand im Zusammenhang mit dem brennenden Müllcontainer vom Samstag in der Roseggerstraße steht, wird derzeit ermittelt. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red