Polizei Wolfsburg fasst mutmaßlichen Klinikums-Dieb

Der Polizei Wolfsburg ist es gelungen, nach intensiven Ermittlungen den Diebstahl von insgesamt 20 Infusionsspritzenpumpen aufzuklären und das entwendete Diebesgut im Gesamtwert von 32.000 Euro sicherzustellen.

Der 41-jährige Mann aus dem Landkreis Gifhorn wird verdächtigt

Ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Gifhorn ist laut Mitteilung der Polizei dringend verdächtig, in der Zeit zwischen dem 11. März bis 6. April 2021 aus dem Materiallager des Wolfsburger Klinikums insgesamt 20 Infusionsspritzenpumpen entwendet zu haben.

Der Mann hatte versucht, im Internet die Pumpen zu veräußern

Der Diebstahl war anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefallen. Der 41-Jährige hatte versucht, im Internet diese Pumpen zu veräußern. Ein Zeuge hatte Verdacht geschöpft und das Klinikum informiert, das diese Informationen an die Polizei weiterleitete. Die Ermittler erwirkten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, den die Ermittlungsrichterin anordnete. Im Rahmen dieser Durchsuchung am Mittwochmorgen konnten im Haus des 41-Jährigen die 20 Infusionsspritzenpumpen aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

red