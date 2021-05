Eine 43-jährige Pedelecfahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer sind am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr an der Ecke Siemensstraße/Rathausstraße zusammengestoßen und gestürzt. (Symbolfoto)

Pedelecfahrerin und Radfahrer kollidieren in Wolfsburg

Eine 43-jährige Pedelecfahrerin und ein 54-jähriger Fahrradfahrer sind am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr an der Ecke Siemensstraße/Rathausstraße zusammengestoßen und gestürzt. Beide Radfahrer wurden laut Mitteilung der Polizei mit leichten Kopfverletzungen ins Klinikum

gebracht. An den Fahrrädern entstand leichter Schaden.

43-Jährige übersieht rote Ampel

Den Unfallhergang schildert die Wolfsburger Polizei wie folgt: Die Wolfsburgerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Siemensstraße in Richtung Braunschweiger Straße. Der 54-Jährige aus Cremlingen war mit seinem Fahrrad auf der Siemensstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. Als er mit seinem Fahrrad an der grünen Ampel nach links abbog, stieß er mit der 43-Jährigen zusammen, die nach bisherigen Ermittlungen die rote Ampel übersehen hatte.

