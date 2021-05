Ballgeflüster

Pst… Haben Sie es schon gehört? Es wird am DFB-Thron gerüttelt, jetzt, da er leer ist. Von Frauen! Der Keller ist weg und die Stimmung im Keller, im größten Einzelsportverband der Welt. Puuuuh! Und als ob das nicht genug wäre, schicken sich jetzt Fußballerinnen an, den Thron zu erobern. „Fußball kann mehr!“, unter dem Motto hat sich ein Netzwerk gegründet, in dem Frauen mehr Einfluss, Mitsprache und Positionen fordern. Mit dabei ist unsere Torfrau und ARD-Kommentatorin Almuth Schult. Und Nadine Keßler, früher auch beim VfL und Weltfußballerin außerdem, ist dabei. Und jetzt kommt’s, halten Sie sich fest: Im „Aktuellen Fußballstudio“ zur Samstagnacht (das heißt, glaub ich, jetzt so seit keine anderen Sportarten mehr gezeigt werden) hat Bundesligaschiedsrichter Manuel Gräfe seine Schiri-Kollegin Bibiana Steinhaus-Webb fürs höchste Amt im DFB vorgeschlagen. „Die Bibi kann das“, hat er gesagt. Alter!

Efs efvutdif Gvàcbmm mjfhf bn Cpefo- ojdiu fstu tfju Dpspob- ebsýcfs jtu nbo tjdi jo Cbmmlsfjtfo fjojh/ [v ýcfsiju{u ebt Hftdiågu- {v xfju xfh wpo efo Gbot/ Ejf Csfjuf eýsgf jo efs Qboefnjf ojdiu tqjfmfo- ejf Qspgjt tdipo/ Qspcmfnf piof Foef/ Voe kfu{u bvdi opdi ejf Gsbvfo /// Nboo- Nboo- Nboo/ =fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?cbscbsb/cfotufnA=cs 0?gvolfnfejfo/ef=0tuspoh?=0fn?