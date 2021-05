Auto fängt vor Wolfsburger Mehrfamilienhaus Feuer

In der Schreberstraße ist am frühen Dienstagmorgen auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache ein Renault Clio in Brand geraten. Eine aufmerksame Zeugin hatte um kurz nach ein Uhr den Brand bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert, teilt die Polizei mit. Als die Wehr wenige Minuten später am Ort erschien, stand der Renault Clio bereits in Vollbrand, und die Flammen schlugen bis zu drei Meter in die Höhe. Die Feuerwehr löschte den PKW mittels Löschschaum ab.

Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, konnten die Einsatzkräfte erkennen, dass der Wagen durch das Feuer nahezu komplett zerstört worden war. Ob ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden die Untersuchungen ergeben. Die Ermittlungen zur Gesamtschadenshöhe dauern an.

Hinweise erbittet die Polizei

Die hinzugezogene Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Clio vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg entgegen unter (05361) 46460.

red