Sommerkonzerte und Fußball-EM-Spiele im Wolfsburger Hallenbad

Wolfsburg. Das Kulturzentrum öffnet bereits am Donnerstag seinen Biergarten. Am Samstag findet dort das erste Konzert statt. Gäste bekommen viel geboten.

Schon seit einiger Zeit laufen im Hallenbad die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Biergartens auf Hochtouren: Der Rasen wurde gemäht, die Bestuhlung geputzt, der Sand geharkt und die Technik auf der Biergartenbühne installiert. Die Gastro-Stände wurden zum Teil renoviert und neu ausgestattet, und das Lido-Team hat eine neue Speisekarte entwickelt, informiert die Kultureinrichtung in einer Mitteilung. Denn am Donnerstag, 27. Mai, öffnet der Biergarten um 16 Uhr in die Saison und ist regelmäßig donnerstags bis samstags, jeweils von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 22 Uhr geöffnet. An den Veranstaltungsabenden mit Programm gelten andere Öffnungszeiten. Bei Regen und Unwetter bleibt der Biergarten zu.

Das Programm für die Biergarten-Bühne steht. Geplant sind fünf Sommerkonzerte in Kooperation mit dem Kulturwerk und sechs Open-Air Kinoabende. Außerdem sind weitere Formate geplant, darunter das gemeinsame Gucken der Fußball-EM-Spiele.

Jazz-Connection macht den musikalischen Auftakt am Samstag

Am Samstag, 29. Mai, findet um 19 Uhr das Auftakt-Konzert mit der Jazz-Connection auf der Biergarten-Bühne statt, der Biergarten ist ab 18 Uhr geöffnet. Bei diesem Konzert wird das Publikum zu einer akustischen Reise eingeladen. Das von Henny Baldt zusammengestellte Trio präsentiert „Some Favorite Songs“ des 20. Jahrhunderts des Amerikanischen Songbooks der Swing- Bop- und Latin-Ära. Diese Epochen sind Inspiration für die Formation, um die Songs mit Drive, Raum für Improvisationen und frischem Sound zu interpretieren. Dieses Konzert wird präsentiert vom Kulturwerk der Stadt Wolfsburg im M2K. Tickets gibt es für fünf Euro im Vorverkauf.

Mitzubringen sind eine medizinische Maske und ein offizieller, negativer Corona-Schnelltest oder ein Nachweis über den vollständigen Corona-Impfschutz. Außerdem gelten immer die tagesaktuellen Corona-Richtlinien der Stadt Wolfsburg. Die Platzkapazitäten im Biergarten sind begrenzt. Weitere Informationen: www.hallenbad.de.

