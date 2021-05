Eine Kollision zwischen einem Fußgänger und Autofahrer ereignete sich am Donnerstag in Wolfsburg.

Polizei in Wolfsburg Fußgänger übersieht in Wolfsburg Auto und wird angefahren

Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Brücke ist am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Fußgänger aus Halberstadt leicht verletzt worden. Der Mann übersah laut Polizei beim Überqueren der Straße ein auf die Berliner Brücke einbiegendes Auto.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann vom Parkplatz des Stadiongeländes auf der Berliner Brücke unterwegs, um weiter in Richtung VW-Werk, Wache Ost, zu gehen. Nachdem er kurz in der Mitte der Straße angehalten hatte, setzte er seinen Weg fort und übersah dabei den Wagen eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn. Der Fahrer bemerkte den Fußgänger im letzten Moment und bremste stark. Trotz dieser Vollbremsung konnte ein leichter Zusammenstoß nicht verhindert werden, und der 43-Jährige wurde von dem Golf an den Knien getroffen.

Der verletzte Passant kam ins Klinikum

Da der Halberstädter über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

red