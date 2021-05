Brücke über den Hasselbach: Holz-Eule abgesägt

Vor drei Jahren hat die Stadtforst Wolfsburg eine Brücke über den Hasselbach erneuert. Am Nordende der Hasselbachwiesen markiert sie eine der schönsten Landschaften in Wolfsburg. Den hölzernen Überweg zierte eine Eule geziert, die in einen der Pfeiler des Geländers geschnitzt wurde. Am Pfingstwochenende haben Unbekannte die Holzfigur abgesägt, wie die Stadt mitteilt. „Viele Menschen haben sich an der Eule erfreut, sie war ein zwar kleiner, aber doch dort sehr passender Hingucker. Die Enttäuschung ist groß“, erklärt Stadtförster Dirk Schäfer.

„In dieser Form ist die Eule leider nicht ersetzbar.“ Der Stadtförster hofft auf die Reue der Verursachenden und bittet diese, die Holz-Eule zurückzugeben und diese zum Forstbetriebshof der Stadtforst, Zum Wiesengarten 2, in Reislingen zu bringen. Waldbesucher, die am Pfingstwochenende etwas beobachtet haben, das für die Aufklärung hilfreich ist, sollten sich mit der Stadtforst in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sind unter www.wolfsburg.de/stadtforst hinterlegt.

