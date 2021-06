Freizeit Eilantrag für Foodtrucks am Wolfsburger Allersee

Wenn die Sonne scheint, ist im und am Wolfsburger Allersee viel los. Fünf Fraktionen möchten das gastronomische Angebot für die Besucher des Allerparks auf die Schnelle verbessern.

Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg soll im zweiten Pandemiesommer Foodtrucks und Streetfood-Anbieter am Allersee zulassen. Auch am Südufer könnte sich was tun.