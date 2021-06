Polizei in Wolfsburg Unbekannte stehlen in Wolfsburg weiteren Katalysator

Die Polizei hat einen erneuten Katalysator-Diebstahl registriert, den vierten innerhalb einer Woche. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, entwendeten bislang Unbekannte am Montag auf dem Parkplatz zum VW Tor 6 den Katalysator eines 22 Jahre alten BMW. Der 52-Jährige Eigentümer parkte seinen BMW am frühen Morgen an der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Als er nachmittags zurückkehrte, fiel ihm beim Starten des Motors auf, dass dieser deutlich zu laut war. Beim Aussteigen bemerkte er dann deutliche Kratzspuren auf dem Asphalt. Ein Blick unter seinen Wagen bestätigte den Verdacht, dass der Katalysator entwendet wurde. Hinweise: (05361) 46460.

red