Drei Männer attackieren in Wolfsburg 25-Jährigen

Eine Männer-Gruppe und ein 25-jähriger Wolfsburger sind am Mittwochabend um 18 Uhr im Bereich einer Unterführung in der Porschestraße aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, folgte auf eine verbale Provokation eine Schubserei, anschließend attackierten die drei Männer den 25-Jährigen. Dieser konnte flüchten.

Der 25-Jährige wird mit einem gefährlichen Gegenstand attackiert

Kurze Zeit später traf der 25-Jährige die drei wenige hundert Meter weiter in Richtung Nordkopf, in Höhe eines Grills, wieder. Er wollte einen der Beteiligten zur Rede stellen, als es abermals zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen kam, bei dem der 25-Jährige „mittels eines gefährlichen Gegenstandes traktiert wurde“, wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Die drei Männer flüchten – der 25-Jährige wird medizinisch versorgt

Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizei anrückte, flohen die Beteiligten. Den 25-Jährigen trafen die Polizisten wenig später an. Er wurde medizinisch versorgt.

Von den drei Personen trug einer eine kurze Hose, eine Umhängetasche und ein schwarzes T-Shirt. Der zweite Beteiligte war mit einem weißen Oberteil, roter Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet. Der dritte Beteiligte hatte ein Basecap auf, trug eine Sonnenbrille, schwarze Oberbekleidung und eine

Jogginghose.

Da zu diesem Zeitpunkt die Porschestraße sehr belebt war und in dem Bereich der ersten Auseinandersetzung, der Unterführung in Höhe einer Drogerie, vorbei an einem großen Bekleidungskaufhaus, über die Rothenfelder Straße, vorbei an einer Bankfiliale bis hin zu dem Grill-Imbiss reger Personenverkehr herrschte, geht die Polizei davon aus, dass zahlreiche Personen diese Auseinandersetzung mitbekommen haben.

Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden und Film- oder Fotoaufnahmen an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de schicken.