Brand in Bäckerei im Wolfsburger Schachtweg

In einer Bäckereifiliale im Schachtweg hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Gebäude beschädigt, verletzt wurde niemand. Eine Angestellte der Bäckereifiliale bemerkte den Brand am Dienstagmorgen, als Flammen aus einem Sicherungskasten schlugen.

Die Mitarbeiterin verließ umgehend das Geschäft und alarmierte die Feuerwehr, die zugleich die Polizei alarmierte. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr war mit 18 Beamten vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Brandort wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt und das Geschäft bis auf Weiteres geschlossen. In der Arztpraxis und einer Wohnung über der Filiale befanden sich während des Brands keine Menschen. Die Ermittlungen dauern an.

Diebe stehlen Tresor aus Bäckereifiliale in Detmerode

Einbrecher sind zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 5.10 Uhr, in eine Bäckereifiliale am Detmeroder Markt eingestiegen. Laut Mitteilung der Polizei zerstörten sie eine fünf Quadratmeter große Schaufensterscheibe und drangen so in die Filiale ein. Einen Würfeltresor rissen sie aus seiner Verankerung und stahlen ihn. Was sich im Tresor befand, wird noch ermittelt. Außerdem stahlen die Täter die Trinkgeldkasse. Ein Angestellter der Bäckerei hatte den Einbruch bemerkt. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden. Wer den Tresor finden sollte, soll diesen nicht berühren, sondern umgehend die Polizei alarmieren.

Räderdiebe sind wieder aktiv – einmal scheitern sie

Räderdiebe haben am Wochenende wieder zugeschlagen. In der Straße Eichelkamp entwendeten die Täter zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.20 Uhr, von einem weißen Golf 7 TCR und nur wenige Meter weiter von einem roten Golf 8 GTI sämtliche Räder. Die beiden VW Golf standen laut Mitteilung der Polizei auf Gemeinschaftsparkplätzen von Mehrfamilienhäusern. In beiden Fällen hatten die Täter die Fahrzeuge auf Pflastersteinen aufgebockt. Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen,

10 Uhr, schlugen die Diebe am Hageberg in der Duisburger Straße zu. Hier bockten sie einen auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses stehenden Golf GTD auf Holzklötzen auf. Offenbar wurden sie gestört, denn sie ließen von ihrer Tat ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

red