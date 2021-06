Wolfsburger Polizei fasst mutmaßliche Räderdiebe

Da die Streife des Volkswagen-Werkschutzes einen Hinweis gab, konnte die Polizei am Freitagnachmittag zwei Räderdiebe auf frischer Tat festnehmen. Gegen 16 Uhr meldete die Werkschutzstreife der Polizei zwei verdächtige Personen auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 114 (FE-Einfahrt). Umgehend rückte die Polizei aus und konnte beobachten, wie sich zwei Männer an einem VW Golf GTI zu schaffen machten. Anschließend montierten sie alle Räder von dem Golf ab und verluden diese in einen VW Caddy, wie die Polizei mitteilt. Danach verließen sie den Ort des Geschehens.

Bei den Beschuldigten handelte es sich um einen 29-jährigen und einen 33-jährigen Wolfsburger

Die Polizei verfolgte das Fahrzeug und konnte den Caddy wenig später in Jembke stoppen. Die beiden Fahrzeuginsassen ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei den Beschuldigten handelte es sich um einen 29-jährigen und einen 33-jährigen Wolfsburger. Während der 29-Jährige noch nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde gegen den 33-Jährigen bereits in jüngster Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte ermittelt.

Der 33-Jährige kommt in Untersuchungshaft, der 29-Jährige ist wieder auf freiem Fuß

Im VW Caddy fanden die Beamten den entwendeten Radsatz und diverses Tatwerkzeug, das die Ermittler ebenso beschlagnahmt haben wie den VW Caddy. Der 33-jährige Beschuldigte wurde am Samstag dem Haftrichter beim Landgericht Braunschweig vorgeführt, der gegen den 33-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de