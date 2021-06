Kinder können auf der riesigen Spiel- und Sprunglandschaft in der Autostadt toben.

Sommerspaß in der Autostadt

Sommerspaß in der Autostadt Autostadt Wolfsburg lädt zum Sommerspaß ein

Zum Sommerspaß lädt die Autostadt vom 16. Juli bis zum 12. September ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich auf ein buntes Programm freuen, wie die Autostadt mitteilt. Neu im Angebot ist die 18,50 Meter hohe Rutschanlage und die 150 Meter lange Zipline.

„Cool Summer Island“ lockt unter anderem mit sommerlichen Cocktails. Foto: Janina Snatzke / Autostadt

Die Geschäftsführung der Autostadt, Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, teilt mit: „Wir haben für unsere Gäste ein tolles Sommerprogramm vorbereitet für das wir auch in die Luft gehen – per Zipline und Riesenrutsche. Entspannungssuchende kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Familien, die etwas erleben wollen.“

Am Zeithaus findet sich die neue Riesenrutschanlage, zwischen Premium Clubhouse und Piazza ist die 150 Meter lange Zipline gespannt. Während Mutige ab 6 Jahren sich aus rund 18,5 Metern Höhe über drei verschiedene Rutschbahnen in die Tiefe stürzen – von kurvig über wellig bis hin zu steil – flitzen Adrenalin-Junkies bei der Zipline-Fahrt über das Autostadtgelände.

Action bietet in diesem Jahr auch wieder eine riesige Spiel- und Springlandschaft in der Lagune für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Auf den 11 Meter hohen Kletterinstallationen „Netzwerk“ und „Holzwerk“ geht es für Kinder ab 5 Jahren hoch hinaus.

Obendrein gibt es zahlreiche kreative Bildungs- und Freizeitangebote: von der gemeinsamen Smartphone-Rallye durch den Park über den Bau eines Rennwagens mit Elektroantrieb bis hin zum kreativen Verschönern von Camping-Geschirr.

Eine 18,5 Meter hohe Rutschanlage gibt es. Foto: Anja Weber / Autostadt

Konzert-Atmosphäre erleben Gäste während des Autostadt Sommers an der Wasserbühne am Porsche Pavillon: Vom feinsten Jazz über Mainstream-Pop bis hin zum rauchigen Blues – das bunte und vielfältige Musikprogramm bietet für jeden etwas, wie es in der Mitteilung heißt. Immer samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 16 Uhr begeistern bekannte deutsche und internationale Musik-Acts im Themenpark. Die Showtickets für die insgesamt 16 Live-Konzerte kosten jeweils 5 Euro pro Person (zuzüglich einer gültigen Tages- oder Jahreskarte).

Wer Entspannung sucht, sollte es sich am großen Beach-Bereich und auf „Cool Summer Island“ gemütlich machen, denn chillige Sitzkissen, feiner Sandstrand und leckere Cocktails lassen Sommer- und Urlaubsstimmung aufkommen. Ein paar Meter weiter stehen Elektroboote und die beliebten Schwanen-Tretboote für kostenlose Fahrten im Hafenbecken bereit.

Ob leckere Eiskreationen aus der hauseigenen Manufaktur, sommerliche Salate oder saftige Cuts vom Rind – die Restaurants „Lagune“, „Beefclub“ und „AMano“ sowie das Café „Erste Sahne“ und mehrere Food-Buden bieten in der Autostadt auch in diesem Sommer eine unvergleichbare gastronomische Vielfalt in Bio-Qualität. Neu sind die Riesenpizzen und verschiedene Sorten hausgemachter Pasta.

Reservierungen für die Gastronomie sind empfehlenswert und können unter (0800) 6 11 66 00 sowie per E-Mail an restaurants@autostadt.de vorgenommen werden.

Tret- und Elektroboote können die Besucher nutzen. Foto: Anja Weber / Autostadt

Die Autostadt bittet ihre Besucherinnen und Besucher, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten. Gäste können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

Die Öffnungszeiten der Autostadt zum Sommerspaß vom 16. Juli bis 12. September:

alle Bereiche: täglich 10 bis

18 Uhr; Spielattraktionen: täglich 12 bis 20 Uhr (wetterabhängig); „Cool Summer Island“: täglich 12 bis 22 Uhr (wetterabhängig); Gastronomiebuden: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr; Live-Konzerte: Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 16 Uhr.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de