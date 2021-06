Fallersleben. Dem 41-Jährigen wurde wegen diverser Verkehrsdelikte die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits zweimal entzogen.

Betrunkener Autofahrer Autofahrer landet in Fallersleben mit 3,3 Promille im Beet

Mit 3,3 Promille hat sich am Dienstagmittag ein 41-jähriger Wolfsburger hinter das Steuer seines Audi gesetzt. Gegen 13.40 Uhr wurden Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam, da laute Motorengeräusche sie aufschreckten. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie, wie der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug in ein Blumenbeet gefahren war. Hier saß er auf einem Findling fest und bekam sein Fahrzeug nicht mehr fei, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die alarmierte Polizei war wenig später am Ort und stellte bei dem noch im Fahrzeug sitzenden 41-Jährigen starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ferner zeigte er deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen.

Der 41-Jährige lehnt einen Atemalkoholtest ab – im Klinikum wird eine Blutprobe entnommen

Da der Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde er von der Polizei direkt ins Wolfsburger Klinikum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seiner starken Alkoholbeeinflussung entschlossen sich die Kommissare, den 41-Jährigen anschließend in Gewahrsam zu nehmen. Hier durfte er bis zum Mittwochmorgen auf richterliche Anordnung als Gast seinen Rausch ausschlafen.

„Da dem 41-Jährigen wegen diverser Verkehrsdelikte die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits zweimal entzogen wurde, ist zu vermuten, dass er diesmal seinen Führerschein überhaupt nicht wiederbekommt“, heißt es seitens der Polizei.

