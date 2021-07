Sternschnuppen, Lesungen, Livemusik und Workshops in Wolfsburg

Wolfsburg. Das Kulturquartier beteiligt sich am „Sommersinne“-Festival. Erstmals seit Gründung der Initiative treten die Partner gemeinsam am Südkopf auf.

Das Kulturquartier Wolfsburg wird vom 10. Juli bis zum 29. August das Format „Sommersinne – Wolfsburger Kulturwochen“ mitgestalten, wie aus einer Mitteilung des Kulturquartiers hervorgeht. Erstmals seit Gründung der Initiative Anfang des Jahres haben die sieben Kooperationspartner Gelegenheit, gemeinsam am Südkopf aufzutreten. Mit einem Programm für den Hollerplatz und die Planetariumswiese ergänzt das Kulturquartier das kulturelle Angebot in der Innenstadt. Am vergangenen Samstag haben die „Sommersinne – Wolfsburger Kulturwochen“ in der Wolfsburger Innenstadt begonnen. Bis zum 29. August bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit dem städtischen Geschäftsbereich Kultur ein Veranstaltungsprogramm. Die Auftritte finden donnerstags bis samstags und am Sonntag, 29. August, statt.

Das sind die sieben Partner des Kulturquartiers Wolfsburg

Die sieben gleichberechtigten Partner des Kulturquartiers sind das Kunstmuseum Wolfsburg, das Planetarium Wolfsburg, das Scharoun-Theater Wolfsburg, der Congress-Park Wolfsburg, das Leonardo-Hotel-City-Center Wolfsburg und das Südkopf-Centermanagement mit seinen künftigen Museums-Arkaden sowie die Volksbank BraWo als Fördermitglied.

Highlights des Programms am Südkopf

Das Programm des Kulturquartiers startet am 10. Juli auf der Wiese rechts vom Planetarium mit drei

Yoga-Sessions (weitere Termine: 6. und 20. August). Am 10. Juli präsentiert das Theater auf einer Bühne vor dem Café Kunstpause eine Lesung: Um 18.30 Uhr lesen Jürgen Beck-Rebholz und Thomas Hoffmann aus dem Buch „Der Säugling und andere Katastrophen“. Am 17. Juli präsentiert Nando vom Restaurant Awilon die „Italienische Nacht“ mit der Sopranistin Silvia Balistreri und dem Tenor Lucio Manio di Martino – das Konzert wird auf der mobilen „Sommersinne“-Bühne zwischen Kunstmuseum und Südkopfcenter gezeigt. Die Poetry-Slammerin Jessy James LaFleur tritt mit der Cellistin Natasha Jaffe am 28. Juli ab 18 Uhr auf der grünen Wiese vor dem Theater auf. Am 31. Juli spielt das Swinging-Summer-Quartett im Leonardo-Hotel. Am 12. August lädt das Planetarium ein, von 20 bis 0 Uhr den Sternschnuppenregen auf der grünen Wiese vor dem Haus zu verfolgen. Vom Leonardo-Hotel gepackte Picknickkörbe inklusive einer Picknickdecke für 49 Euro bis spätestens 4. August unter kunstmuseum.de/shop bestellt werden. Am 28. August präsentiert das Kulturquartier als Abschlusskonzert Les Brünettes auf der mobilen Bühne.

Das Kunstmuseum Wolfsburg installiert einen Urban Garden am Hollerplatz

Als besonderen dritten Ort installiert das Kunstmuseum einen Urban Garden am Hollerplatz. Gemeinsam mit Wolfsburgern sollen Kräuter und Gemüse gezüchtet und gepflegt werden. Die Künstlerinnen Ewa Lesny und Elisabeth Stumpf bieten Kreativangebote für Kinder und Erwachsene an: Jeden Donnerstag werden unter dem Motto „Urban Colours“ Bilder kreiert, bei „Urban Sculpture“ am Freitag werden Figuren aus Papier oder Holz gestaltet, und am Samstag üben sich die Teilnehmer bei „Urban Sketching“ im Zeichen (jeweils von 15 bis 18 Uhr).

Weitere Informationen gibt es auf kulturquartier-wolfsburg.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de