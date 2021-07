Im November 2019 herrschte in der Esplanade in Wolfsburg noch volles Haus (Archivfoto), drei Monate später musste die Disko in der Wielandstraße wegen Corona erstmals schließen. Nach monatelangem Corona-Lockdown feierte der Club im Juni 2021 den zweiten Neustart. Angesichts der verschärften Corona-Regeln stellt Club-Chef Jan Schroeder den Betrieb jetzt wieder ein.