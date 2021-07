Wolfsburg. Die Angestellte der Tankstelle in der Braunschweiger Straße gab den Tätern das Geld. Danach flüchteten die beiden in Richtung eines Supermarktes.

Tankstellen-Überfall in Wolfsburg: Angestellte mit Waffe bedroht

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend eine Tankstelle in Wolfsburg überfallen. Dabei haben sie eine Angestellte mit einer Waffe bedroht.

Laut Polizei betrat gegen 21.55 Uhr ein unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Braunschweiger Straße auf der Westhagener Seite. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld.

Als die Angestellt ihm das Geld geben wollte, betrat ein zweiter Täter den Verkaufsraum und nahm ihr das Geld ab. Danach flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung eines nahe gelegenen Supermarktes.

Angestellte kann Täter beschreiben

Die Angestellte alarmierte umgehend die Polizei. Die Täter sollen männlich und Mitte 20 sein und hochdeutsch sprechen.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Möglicherweise wurden die beiden Täter vor oder nach der Tat in der Nähe der Tankstelle gesehen. Auch ist es denkbar, dass einer oder beide Täter ein mitgeführtes Fluchtfahrzeug in Tatortnähe abgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Nummer 05361/46460 entgegen.

