Wolfsburg. Das Wolfsburger Impfzentrum beteiligt sich an der landesweiten Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. So läuft die Aktion ab.

Vor dem Start der Sommerferien organisiert das Land Niedersachsen am kommenden Wochenende eine Sonder-Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Auch das Impfzentrum in Wolfsburg beteiligt sich an der Aktion – geimpft wird allerdings schon am Samstag.

Corona in Wolfsburg Stadt bietet am Samstag Impfungen für Kinder und Jugendliche an

Vor dem Start der Sommerferien organisiert das Land Niedersachsen am kommenden Wochenende eine Sonder-Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Auch das städtische Impfzentrum beteiligt sich an der Aktion, wie die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mitteilt. „Abweichend von dem durch das Land beworbenen Termin am Sonntag findet die Wolfsburger Aktion bereits am Samstag statt“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

In der Zeit von 8 bis 16 Uhr sind im Impfzentrum genügend Impfdosen für diese Aktion reserviert. „Alle Kinder ab 12 können ohne Termin geimpft werden“, so Wichmann. Unter Umständen könne es zeitweise zu längeren Wartezeiten in den beliebtesten Impfzeiten kommen.

Erziehungsberechtigte müssen zum Termin mitkommen

Für die Sonderimpfung müssen Kinder bis 15 Jahre mit einem Erziehungsberechtigten im Impfzentrum erscheinen. Bei älteren Kindern sind die von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Einwilligungs- und Aufklärungsbögen ausreichend.

Diese sind auf der Internetseite des Impfzentrums Wolfsburg zu finden. Impfinteressierte müssen die Unterlagen für einen der mRNA-Impfstoffe auswählen. Zum Impftermin werden ein Ausweis und – wenn vorhanden – der Impfausweis benötigt. „Für den Fall, dass dieser nicht vorhanden sein sollte, wird ein Ersatzdokument ausgehändigt“, sagt Wichmann.

Termin für Zweitimpfung findet Ende August statt

Der Termin für die Zweitimpfung findet genau nach sechs Wochen statt – und zwar am Samstag, 28. August. Für diesen Termin werden nach der Erfassung der Erstimpfung Terminschreiben durch das Landes-System verschickt. Am Zweitimpftermin können dann auch die beiden Impfzertifikate für die Nutzung in der Corona-Warn-App oder CovPass-App ausgedruckt werden.

Zusätzlich zu dieser Sonderaktion besteht ab sofort über das Impfportal des Landes Niedersachsen die Möglichkeit, alle im Impfzentrum verfügbaren Impfstoffe online zu terminieren.

Ein Impfen ohne vorherige Terminierung ist zusätzlich im Impfzentrum Wolfsburg wie folgt möglich:

Freitag, 16. Juli, 8 bis 19 Uhr (Impfstoff AstraZeneca)

Samstag, 17. Juli, 8 bis 16 Uhr (Impfstoff AstraZeneca, Johnson&Johnson, Biontech (nur Kinder unter 18 Jahre))

So. 18. Juli, 10 bis 18 Uhr (Impfstoff AstraZeneca)

Mo. 19. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), 12 bis 20 Uhr (Impfstoff Johnson&Johnson)

Di. 20. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), 12 bis 20 Uhr (Impfstoff Johnson&Johnson)

Mi. 20. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), Verlängerung bis 20 Uhr je nach Impfstoffverfügbarkeit

