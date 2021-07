Überfall auf Wolfsburger Tankstelle – Täter drohen mit Waffe

Wolfsburg. Sind Serientäter am Werk? Die Polizei will sich da nicht festlegen, aber die Umstände der Taten sprechen dafür.

Tatort des Überfalls am Dienstagabend war die Shell-Tankstelle an Braunschweiger Straße (stadtauswärts).

Unter Vorhalt einer Waffe raubten am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr zwei Täter die Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße (Westhagener Seite) aus. Nachdem die von ihnen bedrohte Kassiererin die Einnahmen ausgehändigt hatte, flohen die Männer in Richtung des nahe gelegenen Rewe-Markts. Die Polizei sucht nun Zeugen – jeder Hinweis kann wichtig sein, um die Unbekannten zu überführen. Möglicherweise sind es Serientäter. In den vergangenen Monaten gab es in Wolfsburg zwei ähnliche Überfälle.

Flüchteten die Täter zu Fuß? Oder mit einem Fluchtfahrzeug? Haben Zeugen Sie beobachtet?

Während am Dienstagabend zunächst nur einer der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle betrat und die Angestellte bedrohte, stand der zweite draußen wohl Schmiere. Beide Täter werden als männlich, Mitte 20 und hochdeutsch sprechen beschrieben. Denkbar ist, dass sie sich schon vor der Tat im Umfeld der Tankstelle aufgehalten haben. Möglicherweise flohen sie nach dem Überfall zu Fuß und bestiegen ein in der Nähe der Tankstelle abgestelltes Fluchtfahrzeug. Die Ermittler des 2. Fachkommissariats werten nun die Videos aus den Überwachungskameras aus – möglicherweise gibt es dann Übereinstimmungen zu weiteren Taten.

Zwei weitere ungelöste Tankstellen-Überfälle

Am 28. Mai wurde gegen 18 Uhr die Shell-Tankstelle an der Detmeroder Seite der Braunschweiger Straße von zwei Männern überfallen. Beide Täter hatten ihr Gesichter hinter OP-Masken versteckt. Sie wurden auf circa 20 Jahre geschätzt. Am 18. April wurde in der Breslauer Straße (Laagberg) die BFT-Station ebenfalls von zwei Männern ausgeraubt. Auch sie trugen Mundschutz und ihr Alter wurde auf 20 Jahre geschätzt.

„Wir müssen die Spuren und Beweismittel vom Überfall am Dienstagabend zunächst auswerten, erst dann können wir sagen, ob ein möglicher Zusammenhang mit anderen Taten besteht“, erklärte Polizeisprecher Thomas Figge gegenüber unserer Redaktion

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de