Ermittlungen nach Tod eines Wolfsburger VW-Managers beendet

Ein 37-jähriger Volkswagen-Manager wurde am 10. August 2020 in Rottorf im Landkreis Helmstedt tot in seinem brennenden Fahrzeug aufgefundenen. Jetzt ist das Todesermittlungsverfahren abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitteilt. Nach den sehr umfangreichen Ermittlungen, in deren Verlauf der Leichnam des Verstorbenen obduziert und ein Brandgutachten eingeholt worden war, liegen demnach keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten Dritter vor.

Staatsanwaltschaft Braunschweig: atypisch verlaufener Suizid

Vielmehr sei von einem atypisch verlaufenen Suizid des damals freigestellten VW-Managers auszugehen. Es hätten sich insbesondere keine Spuren einer Manipulation an dem vom Betroffenen genutzten Auto gefunden. Nach den Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung sei der Tod durch die Einwirkung von Rauchgasen in Gestalt von Kohlenmonoxid und Cyanid eingetreten.

Dem vorangegangen sei der anhand eindeutiger Reifenspuren nachvollziehbare Versuch des später Verstorbenen, sich durch ein Auffahren mit seinem Auto auf eine Böschung das Leben zu nehmen. Bei diesem Fahrmanöver habe sich ausweislich des Gutachtens des Brandsachverständigen mutmaßlich das trockene Gras der Böschung durch die auf dem Boden aufliegende Auspuffanlage entzündet. Von dort habe das Feuer auf den Unterboden des Fahrzeugs übergegriffen und habe schließlich das gesamte Fahrzeug erfasst.

Der 37-jährige sei aufgrund privater Probleme aus dem Leben geschieden

Angesichts mehrerer nachweislich vom Verstorbenen stammenden Abschiedsbriefen sei davon auszugehen, dass der 37-jährige aufgrund privater Probleme aus dem Leben geschieden ist. Dabei habe auch die sogenannte „Prevent-Affäre“ bei seinem Arbeitgeber, dem Volkswagen-Konzern, eine Rolle gespielt – Vertragsstreitigkeiten zwischen Volkswagen und dem Zulieferer Prevent. In diesem Zusammenhang ging es um Tonbandaufnahmen von konzerninternen Besprechungen bei Volkswagen, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Insoweit sind bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig weitere Ermittlungen anhängig.

Der Manager habe sich offenbar bedrängt gefühlt

Die Ruine des im Mai 2020 niedergebrannten Hauses. Foto: Jürgen Paxmann / Archiv

Der Manager habe sich insoweit offenbar als der mutmaßliche „Maulwurf“ derart bedrängt gefühlt, dass er für sich keinen anderen Ausweg als die Selbsttötung gesehen habe. Bereits am 26. Mai 2020 war das Wohnhaus des 37-jährigen Managers in Graslebenvollständig abgebrannt. Ursache sei zweifelsfrei eine vorsätzliche Brandstiftung gewesen. Die dafür Verantwortlichen hätten jedoch nicht ermittelt werden können. Auch die Hintergründe des Brandes hätten sich nicht aufklären lassen.

So habe sich der zwischenzeitlich bestehende Tatverdacht gegen zwei wegen Diebstahls vorbestrafte Männer (33 und 61) nicht erhärtet. So gebe es auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Brandstiftung zur Spurenbeseitigung im Rahmen eines möglichen Wohnungseinbruchdiebstahls erfolgt sei. Ebenso wenig hätten sich Belege dafür ergeben, dass die Brandlegung im Zusammenhang mit der „Prevent-Affäre“ steht.

