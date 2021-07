38-Jähriger tritt Polizist in Wolfsburg ins Gesicht

Die Polizei hat am Donnerstagabend um 22 Uhr eine Ruhestörung beendet und den 38-jährigen Verursacher in Gewahrsam genommen. Was war passiert? Gegen 19.43 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Hochringlaute Musik, die aus einer Wohnung drang. Die Polizei fuhr das erste Mal zu dem 38-jährigen Verursacher und ermahnte ihn zur Ruhe.

Der 38-Jährige verhält sich äußerst aggressiv

Um 20.54 Uhr gingen erneut mehrere Anrufe bei der Polizei ein: Bewohner des Mehrfamilienhauses beschwerten sich über übermäßig laute Musik. Die Ordnungshüter begaben sich das zweite Mal zur Wohnung des 38-Jährigen und ermahnten ihn zur Ruhe. Hier habe der Verursacher äußerst aggressiv agiert, mehrfach laut die Tür zugeschlagen und die Beamten beleidigt, wie die Polizei mitteilt. Als er daraufhin die Musik leiser stellte, war die Ruhe vorerst wiederhergestellt und die Kommissare verließen das Mehrfamilienhaus.

Der Mann tritt einem 23-jährigen Polizeikommissar ins Gesicht

Gegen 21.43 Uhr war es abermals so weit und Bewohner des Wohnhauses im Hochring beschwerten sich über laute Musik. Die Polizisten rückten erneut aus. Diesmal sei der 38 Jahre alte Verursacher in äußerst aggressiver Art und Weise auf die Beamten losgegangen. Die Kommissare entschlossen sich, den aggressiven Verursacher in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei habe der 38-Jährige heftigen Widerstand geleistet, um sich geschlagen und getreten. Dabei trat er einem 23-jährigen Polizeikommissar ins Gesicht. Dieser trug leichte Verletzungen davon. Die Beamten schafften es, dem Ruhestörer die Handfesseln anzulegen und in das Dienstfahrzeug zu bringen. Auch hierbei habe der 38-Jährige laut herumgeschrien und um sich getreten.

Anzeigen wegen Ruhestörung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Die Beamten brachten den 38-Jährigen zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest 0,99 Promille ergab. Dann ordneten die Polizisten zur Sicherung des Beweisverfahrens eine Blutprobe an, die dem

38-Jährigen durch einen Arzt entnommen wurde. Die Nacht durfte der 38-Jährige daraufhin als Gast bei der Polizei in Gewahrsam verbringen. Neben einer Kostenrechnung für den Transport im Funkstreifenwagen, Übernachtung, Kost und Logis in Höhe von 165 Euro darf sich der Mann noch auf Anzeigen wegen Ruhestörung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einstellen.

red

