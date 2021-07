Polizei in Wolfsburg Mann will in Wolfsburg Streit schlichten und wird verletzt

Bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, wurde am Sonntagabend am Berliner Ring ein 40-jähriger Wolfsburger von einem 41-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Der 40-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Der Täter flüchtete.

Der 40-Jährige fuhr selbstständig ins Klinikum

Der 40-Jährige hielt sich am Sonntagabend an einem Imbiss am Berliner Ring auf, als hinter ihm zwei Männer in Streit gerieten. Der Wolfsburger wollte den Streit schlichten, als plötzlich einer der Männer ein Messer zog und dieses mehrmals in Richtung des 40-Jährigen bewegte. Dabei wurde der Wolfsburger leicht verletzt. Umherstehende Personen konnten den Angreifer geistesgegenwärtig wegziehen und Schlimmeres verhindern. Der Täter flüchtete im Anschluss.

Die Personalien des 41-Jährigen konnte die Polizei ermitteln; die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 40-Jährige fuhr selbstständig ins Klinikum und konnte nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen werden.

Das war außerdem los: Radfahrer fährt in der Kaufhofpassage Fußgänger an

Ein Radfahrer hat am Sonntagabend in der Kaufhofpassage einen 15-jährigen Wolfsburger angefahren, der zu Fuß unterwegs war. Dabei kam der 15-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilt.

Der unbekannte Radfahrer bat den Wolfsburger, nicht die Polizei zu verständigen und bot ihm

100 Euro an. Als der Jugendliche dies ablehnte, schwang sich der Radfahrer auf sein Zweirad und flüchte, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Der 15-Jährige musste seine Verletzungen im Klinikum behandeln lassen und konnte im Anschluss wieder nach Hause.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden

