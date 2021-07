Betrunkener stört Kinderfest: Wolfsburger Polizei nimmt ihn mit

Die Polizisten legten dem Mann Handfesseln an. (Symbolfoto)

Ein stark angetrunkener 41-jähriger Wolfsburger belästigte am Donnerstagnachmittag auf einem Kinderfest am Phaeno die anwesenden Personen und musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 13.48 Uhr gingen Anrufe besorgter Teilnehmer des Kinderfestes bei der Polizei ein, dass sich ein offenbar angetrunkener Mann danebenbenehmen würde und trotz Ansprache das Fest nicht verlassen wolle.

Der 41-Jährige verhält sich aggressiv und zeigt sich unkooperativ

Die Polizisten trafen auf den 41-Jährigen, der ihnen beim Ansprechen aggressiv und unkooperativ begegnete, wie die Polizei mitteilt. Er wollte sich zudem weder ausweisen noch das Gelände verlassen. Nachdem der Wolfsburger eine Kampfstellung einnahm und sich den Beamten bedrohlich näherte, wurde ihm der Einsatz von Reizstoffen angedroht. Schließlich gelang es den Polizisten, den 41-Jährigen mit Worten dazu zu bewegen, sich auf den Boden zu legen. Dort wurden ihm Handfesseln angelegt, und er wurde am Boden fixiert. In Gewahrsam schlief der Mann seinen Rausch aus.

