Wolfsburger Impfzentrum Am 26. und 27. Juli weitere Impfaktion in Wolfsburg

Am Montag, 26. Juli, und am Dienstag, 27. Juli, finden weitere Impfaktionen mit dem Impfstoff Comirnaty der Firma Biontech im Wolfsburger Impfzentrum im Congress-Park Wolfsburg statt. Das Impfangebot bezieht sich auf die Erstimpfung, wie die Stadt mitteilt. An beiden Vormittagen in der Zeit von 8 bis 13 Uhr können sich Jugendliche unter 18 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Die Terminvergabe erfolgt über das Impfportal des Landes Niedersachsen https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public.

Nachmittags ist freies Impfen möglich – ohne Terminvergabe und eine Beschränkung auf die Altersklasse

Am Nachmittag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr findet an beiden Tagen ein freies Impfen statt, also ohne vorherige Terminvergabe und ohne eine Beschränkung auf die Altersklasse – ebenfalls mit dem Impfstoff von Biontech. Für die Terminvergabe über das Landessystem ist die Postleitzahlbindung für das Impfen der unter 18-Jährigen systemseitig aufgehoben, beim freien Impfen am Nachmittag lässt das Impfzentrum Wolfsburg ebenfalls Orte der Nachbarkreise zu.

Zum Impftermin werden ein Ausweisdokument und – wenn vorhanden – der Impfausweis benötigt. Für den Fall, dass dieser nicht vorhanden sein sollte, wird ein Ersatzdokument ausgehändigt. Kinder bis 15 Jahre müssen mit einem Erziehungsberechtigten im Impfzentrum erscheinen. Bei älteren Kindern sind die vom Erziehungsberechtigten unterschriebenen Einwilligungs- und Aufklärungsbögen ausreichend, die auf wolfsburg.de/impfzentrum unter dem Punkt „Formulare“ zu finden sind, heißt es seitens der Stadt.

red

