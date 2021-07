Polizei in Wolfsburg Dieb stiehlt Geldbörse von Seniorin in Fallersleber Supermarkt

Bei einem Einkauf am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Schulzen Hof in Fallersleben haben Unbekannte einer 82-Jährigen das Portemonnaie gestohlen. Wenig später stellte sie fest, dass der unbekannte Täter bereits Geld von ihrem Konto abgehoben hatte. Nach Angaben der Polizei legte die Rentnerin, die bereits an der Kasse stand, aber noch etwas vergessen hatte, das Portemonnaie sorglos auf das Warenband und ging kurz zu einem Regal. Als sie wieder zurückkam, war die Geldbörse nicht mehr da. Als die 82-Jährige kurze später ihre EC-Karte bei der Bank sperren lassen wollte, wurde ihr mitgeteilt, dass es bereits eine widerrechtliche Abhebung von ihrem Konto gab.

Daraufhin erschien sie am Montag bei der Polizei und erstattete eine Anzeige. Da der Einkaufsmarkt erfahrungsgemäß am Samstagnachmittag gut besucht ist, hofft die Polizei auf Hinweise unter (05362) 947410.

Die Polizei rät dringend Handtaschen oder Beutel beim Einkaufen nicht sorglos in den Einkaufswagen zu stellen und unbeaufsichtigt zu lassen. Die Taschen sollten dicht am Körper getragen werden, so dass die Öffnungen in Richtung des Körpers zeigen. Täter versuchen oft, Personen in ein Gespräch zu verwickeln oder anders abzulenken und dann die Tasche oder das Portemonnaie zu stehlen.

Unbekannte brechen Tankdeckel auf und stehlen Benzin

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende auf einem Behelfsparkplatz an der Landesstraße 294 versucht, von verschiedenen dort stehenden Baumaschinen die Tankdeckel aufzubrechen, um den Kraftstoff zu stehlen. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter erst den Tankdeckel eines Baufahrzeugs auf, jedoch gelang es ihnen nicht, daraus Kraftstoff zu stehlen. Bei einem Spezialanhänger konnten sie an acht Litern des von ihnen begehrten Benzins gelangen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat gegen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben unter (05362) 947410.

Beamten stoppen berauschten E-Scooter-Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend hat die Polizei einen 26-jähriger Wolfsburger auf einem E-Scooter angehalten. Der Mann war nach Angaben der Polizei auf der Lönsstraße unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlich Marihuanageruch wahr, und der Mann räumte auf Befragen ein, Drogen konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet.

Bei der Durchsuchung seiner Taschen fanden die Beamten einen Schlagring und ein Springmesser. Die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

red

